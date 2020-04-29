شكرا لقرائتكم خبر عن شركة قطر لنقل الغاز المحدودة - ناقلات (QGTS) يستهل الجلسة منخفضا ويغلق مرتفعا -تحليل صباحي- 29-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهل السهم تداولات امس الثلاثاء منخفضا عند مستوى 2٫327 ريال، الا انه اغلق مرتفعا عند مستوى2٫499 ريال، متجاوزا هدفه السعري المتوقع عند 2٫43 ريال، والذي يعد مستوى المقاومة الحالي،ويتجه السهم حاليا لمستوى المقاومة القوي عند 2٫60 ريال، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 2٫40 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 2.43 وبين مستوى المقاومة هو 2.55 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد