شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الخليج للتأمين (AKHI) يقلص خسائره خلال الجلسة -تحليل صباحي- 29-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قلص السهم خسائره التي حققها خلال جلسة امس الثلاثاء، حيث اغلق منخفضا عند مستوى 1٫784 ريال، وذلك بعدما سجل انخفاض بلغ 1٫701 ريال، ويلامس السهم حاليا ما نسبته 50% من مستويات التصحيح لفيبوناتشي لاخر حركة هابطة خلال الفترة من نوفمبر من العام الماضي حتى بداية شهر ابريل الحالي، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تصل الى 1٫58 ريال، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1٫90 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.70 ريال وبين مستوى المقاومة هو 1.80 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط