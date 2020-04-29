شكرا لقرائتكم خبر عن شركات الطيران تحث الركاب على ارتداء الكمامات والان نبدء بالتفاصيل

بدأت شركات الطيران تطلب أو تشجع المسافرين على ارتداء أغطية على أنوفهم وأفواههم بداية من تسجيل الوصول وحتى النزول، حيث أصبحت الكمامات من الملحقات الضرورية للسفر لأولئك الذين لا يزالون يسافرون جوًا خلال جائحة فيروس كورونا

وستفرض شركة طيران جيت بلوJetBlue Airways على المسافرين ارتداء كمامات ابتداءً من 4 مايو المقبل.

وقالت جوانا جيراغتي Joanna Geraghty، رئيس جيت بلو وكبير مسؤولي العمليات في بيان للشركة: «هذه هي آداب الطيران الجديدة».

وبموجب السياسة الجديدة، سيتعين على المسافرين ارتداء كمامات على أنوفهم وأفواههم أثناء تسجيل الوصول، والصعود إلى الطائرة، وأثناء الطيران وأثناء النزول، كما شجعت جيت بلو الركاب على ارتداء الكمامات في المطار كذلك.

ومن جانبها، قالت مجموعة الخطوط الجوية الأمريكية American Airlines Group يوم الإثنين إنها ستبدأ في توزيع الكمامات على متن طائرات الركاب ابتداءً من أوائل مايو المقبل.

وأوضحت الخطوط الجوية الأمريكية، أن معدات الحماية لن تكون متاحة في كل رحلة على الفور، ولكنها تخطط لتوسيع المتوفر منها.

وقال كورت ستاتشي Kurt Stache نائب رئيس الشركة المختص بقسم تجربة العملاء في بيان: «نتطلع إلى رفاهية عملائنا لمنحهم راحة البال أثناء سفرهم معنا».

وأوضحت خطوط طيران دلتا Delta Airlines في رسالة للموظفين يوم الإثنين الماضي أنها «ستشجع بشدة» العملاء على ارتداء الكمامات وستجعلها متاحة في مواقف عدادات التذاكر والبوابات وعلى متن الطائرة.

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وبوجه عام، أثرت قيود السفر وأوامر الإقامة في المنزل والخوف من العدوى بشكل كبير على قطاع السفر الجوي. وتقلص الطلب إلى رقم صغير مما كان عليه قبل تفشي جائحة فيروس كورونا، حيث انخفض عدد الركاب بنسبة 95 %.

ووفقًا لشركة إير لاينز فور أمريكا Airlines for America، وهي مجموعة تجارية صناعية، فإن حمولة طائرات الرحلات الداخلية في الولايات المتحدة وصلت إلى نسبة 12.5 ٪ فقط في المتوسط من طاقتها الإجمالية، حيث تقلع كثير الطائرات مع وجود عدد قليل من الأشخاص على متنها.

لكن شركات الطيران بدأت تتصارع مع السؤال حول كيفية جعل الركاب مرتاحين لفكرة صعود الطائرة مرة أخرى، لذا قاموا بتنفيذ عدد من تدابير الفصل والتباعد بين المسافرين، ومنها على سبيل المثال: منع الركاب من حجز المقاعد بجانب بعضهم البعض أو الحد من عدد المقاعد المتوسطة المتاحة، وتغيير إجراءات الصعود إلى الطائرة، وإلغاء خدمات الطعام والشراب.

وبدأت العديد من شركات الطيران في مطالبة المضيفات بارتداء الكمامات. وقالت كل من خطوط طيران دلتا وأمريكا آير لاينز، يوم الإثنين الماضي، إنهما سيضعان قواعد تجبر الموظفين -بما في ذلك المضيفات- على ارتداء الكمامات في ظروف معينة، وانضم إليهما كل من جيت بلو وخطوط طيران المتحدة (يونايتد إير لاينز United Airlines).

على الجانب الآخر، دعت النقابات التي تمثل مضيفات الطيران إلى فرض ضوابط أوسع تدفع المسافرين لتغطية وجوههم.

وكتب ستيف كوهن عضو مجلس النواب الأمريكي في ولاية تينيسي لمسؤولي وزارة النقل والصحة الإثنين، قائلاً إن تطبيق سياسات الإبعاد الاجتماعي على ارتفاع 6 أقدام على متن طائرة سيكون صعبًا. وأضاف: «لكننا نعلم أن ارتداء الكمامات أثناء الطيران هو إحدى أكثر الأدوات فاعلية للتخفيف من خطر تعرض الأشخاص للفيروس، خاصة عندما يرتدي من حوله كمامات أيضًا».

«ارتداء الكمامات أثناء الطيران إحدى أكثر الأدوات فاعلية للتخفيف من خطر تعرض الأشخاص للفيروس»..

ستيف كوهن- عضو مجلس النواب الأمريكي