بريتيش ايروايز تخطط لخفض للوظائف قد يصل إلى 12 ألف وظيفة

قالت المجموعة المالكة للخطوط الجوية البريطانية (بريتيش ايروايز) يوم الثلاثاء إن الشركة تخطط للإستغناء عن ما يصل إلى 12 ألف وظيفة في إطار إجراءات للرد على أزمة فيروس كورونا التي تعني أن تعافي أعداد الركاب سيستغرق سنوات.
وأعلنت مجموعة آي إيه جي عن خسائر تشغيلية، قبل البنود الاستثنائية، للربع الأول قدرها 535 مليون يورو (580 مليون دولار) مقارنة مع ربح بلغ 135 مليون يورو قبل عام. وهبطت الإيرادات 13 في المئة إلى 4.6 مليار يورو.
وفي بيان يحدد أيضا خططا لإعادة هيكلة شاملة لبريتيش ايروايز، حذرت المجموعة أيضا من أنها تتوقع أن تتدهور النتائج.
ومرددة تعليقات من منافسين مثل لوفتهانزا قالت شركة الطيران البريطانية إن الأمر سيستغرق بضع سنوات حتى يعود طلب الركاب إلى مستويات 2019 .
وأضافت أن الخسائر التشغيلية في الربع الثاني ستكون أسوأ بكثير من الأشهر الثلاثة الأولى من العام، لكنها لم تقدم أرقاما.
ولدى بريتيش ايروايز 45 ألف موظف، من بينهم 16500 من أطقم الضيافة و3900 طيار، بحسب موقعها الالكتروني.
وقال البيان ”بريتيش ايروايز تخطر رسميا نقابتها العمالية بشأن إعادة هيكلة مقترحة وبرنامج للاستغناء عن الوظائف“.
”المقترحات تبقى خاضعة للتشاور لكن من المرجح أنها ستؤثر على معظم موظفي بريتيش ايروايز وقد ينتج عنها الاستغناء عن ما إلى 12 ألفا منهم“.
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