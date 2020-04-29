الفيروس يصيب «ستاربكس» في أكبر سوقين



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت ستاربكس يوم الثلاثاء إن مبيعاتها العالمية انخفضت 10% خلال الربع الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا التاجي والذي أضر بالمبيعات في أكبر سوقين للشركة، الولايات المتحدة والصين.



وحذرت الشركة التي تتخذ من سياتل الأمريكية مقراً لها، من أن نتائج الربع الثالث في سنتها المالية (الربع الثاني 2020) ستتلقى ضربة أكبر من الوباء، حتى مع بدء تعافي المبيعات في الصين.

وتراجعت أسهم الشركة بأكثر من 1% بعد إغلاق السوق، بعدما أعلنت الشركة عن ربحية 32 سنتاً للسهم، فيما وصلت الإيرادات الفصلية إلى 6 مليارات دولار.

وسجلت سلسلة المقاهي صافي دخل مالي للربع الثاني بلغ 328.4 مليون دولار، أو 28 سنتًا للسهم، بانخفاض 50% عن 663.2 مليون دولار، أو 53 سنتًا للسهم، في الربع المقابل من العام الماضي.

وبلغت ربحية «ستاربكس» 32 سنتًا للسهم، بانخفاض ما يقرب من النصف عن العام السابق، فيما دفعت أزمة الوباء التكاليف إلى الارتفاع إثر زيادة أجر الساعة وتكلفة عناصر سلامة المتجر التي أثرت على الأرباح خلال الربع.

وانخفض صافي المبيعات بنسبة 5% إلى 6 مليارات دولار حيث أغلقت ستاربكس الكثير من المقاهي بسبب ما بات يعرف بـ«الإغلاق الكبير».

ووفقاً لتوقعات وول ستريت كانت الأرباح في حدود 34 سنتاً للسهم والعائدات 5.89 مليار دولار، بحسب دراسة مع المحللين أجرتها «ريفينيتيف».

وانخفضت مبيعات المتاجر العالمية بنسبة 10%، وانخفضت المعاملات الإجمالية 13%، وتراجع متوسط مبيعات المتجر في الولايات المتحدة بنسبة 3%، في حين انخفض متوسط مبيعات المتجر في الصين 50% في نفس الفترة. وتحسنت المبيعات في الصين بعد أن بدأت الشركة في إعادة فتح المقاهي أواخر فبراير/ شباط.

وتتوقع ستاربكس أن تنخفض مبيعات المتاجر نفسها في الصين بين 15% و25% في السنة المالية 2020 -2021، حيث تستمر المبيعات في الارتفاع في النصف الثاني، مع إعادة افتتاح 98% من المقاهي الصينية والتي تعمل بساعات عمل معدلة وبروتوكولات سلامة محسنة.

ما يقرب من نصف مقاهي ستاربكس الأمريكية مغلقة، وتستعد الشركة لإعادة فتح المقاهي حيث تشير بعض الولايات الأمريكية إلى أن عدد حالات الإصابات الجديدة قد استقر أو انخفض. وبحلول أوائل يونيو/ حزيران، تتوقع ستاربكس إعادة فتح 90% من مقاهيا بالولايات المتحدة.

وقالت ستاربكس إنها تتوقع أن تظهر نتائج الربع الثالث المالية انخفاضات أكثر حدة من الوباء، بالنظر إلى أن إجراءات التباعد الاجتماعي وأوامر العزل المنزلي قد تم تنفيذها في الولايات المتحدة بنهاية مارس/ آذار. ومن المتوقع أن تتراجع المبيعات في الربع الرابع من السنة المالية.

وقالت الشركة «بناءً على خبرتنا الكبيرة في الصين حتى الآن، ما زلنا نعتقد أن آثار تفشي كوفيد 19 مؤقتة وأن أعمالنا ستتعافى تمامًا بمرور الوقت».

ولدى ستاربكس 2.57 مليار دولار نقدًا بنهاية مارس. وقد علقت الشركة برنامج إعادة شراء الأسهم، على الرغم من أنها تواصل دفع أرباح ربع سنوية للمستثمرين.