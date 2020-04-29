شكرا لقرائتكم خبر عن دبي تستعد لاستقبال السياح مجدداً مطلع يوليو والان نبدء باهم واخر التفاصيل





متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ممدوح صوان وهشام مدخنة

فيما يتواصل الإعلان عن المزيد من الافتتاحات لمراكز التسوق، وأهمها إعادة افتتاح «دبي مول» أبوابه من جديد، أمس الثلاثاء، قال هلال سعيد المري، مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري، إن دبي تتطلع إلى إعادة فتح أبوابها لاستقبال الزوار من حول العالم في بداية يوليو / تموز المقبل، وأن العملية ستتم بشكل تدريجي، وقد تتأجل إلى سبتمبر/ أيلول، تماشياً مع التوجه العالمي.

ولا تشهد مراكز التسوق إقبالاً يذكر منذ إعادة افتتاح المحال التجارية فيها، يوم السبت الماضي، فيما التوقعات أن يتحسّن الإقبال تدريجياً من نهاية عطلة الأسبوع، خصوصاً أن العديد من المتاجر لا تزال مقفلة.

وافتتح «دبي مول» أبوابه واستقبل زواره من جديد، تحت شعار «أولويتنا دائماً هي صحة وسلامة زوارنا وموظفينا».

وأكد أكبر مركز للتسوق في العالم، «اليوم نعود لنفتح أبوابنا لاستقبالكم مجدداً. أولويتنا دائماً هي صحة وسلامة زوارنا وموظفي وعمال دبي مول».

وأضاف المركز، «نرجو منكم خلال زيارتكم الانتباه لإجراءات السلامة والوقاية التي يتم تطبيقها تماشياً مع المتطلبات الحكومية؛ لضمان زيارة آمنة للجميع، ونطلب منكم الالتزام والتقيد بها خلال زيارتكم لدبي مول».

وطالب الجمهور بزيارة «تطبيق دبي مول؛ لمعرفة أماكن الدخول، ومواقف السيارات، وإجراءات السلامة العامة المتبعة. نتشوق لاستقبالكم من جديد، ونتمنى السلامة والعافية للجميع».

Advertisements

من جهة أخرى، قال هلال سعيد المري، مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري، إن دبي تتطلع إلى إعادة فتح أبوابها لاستقبال الزوار من حول العالم في بداية يوليو /‏‏تموز المقبل، وأن العملية ستتم بشكل تدريجي، وقد تتأجل إلى سبتمبر/‏‏ أيلول، تماشياً مع التوجه العالمي.

وأضاف المري في مقابلة مع تلفزيون «بلومبيرج»: «لا تزال دول كثيرة مغلقة، والأمر يتعلق أكثر بالمناقشات الثنائية، هل سيكون يوليو موعد الافتتاح التدريجي؟ أم سبتمبر؟ نحتاج فقط للتأكد من أننا على استعداد إذا حدثت الأمور في وقت أبكر مما هو متوقع».

وتستقطب دبي، التي استقبلت العام الماضي 16.7 مليون سائح، وأصبحت المركز الرئيسي للأعمال والسياحة في الشرق الأوسط، ملايين الزوار سنوياً بفضل شواطئها وفنادقها الفاخرة ومراكز التسوق الراقية.

وبخصوص تأثير الجائحة (كوفيد-19) على قطاع السياحة قال المري: «القطاع تأثر بشكل كبير»، مؤكداً في الوقت ذاته على أنه سيرتد إلى وضعه الطبيعي، ويتطور بالتركيز أكثر على الصحة والنظافة والتعقيم للمنشآت السياحية، وهذا يعني على الأرجح ارتفاعاً في تكاليف الفنادق.

وأعلن مركز التسوق «ميركاتو» ومركز «تاون سنتر» جميرا عن فتح أبوابهما لاستقبال العملاء مع ضمان الالتزام بالتوجيهات والبروتوكولات المعمول بها، وتطبيق الافتتاح الجزئي بما يتوافق مع مجموعة صارمة من معايير الصحة والسلامة الصادرة عن الجهات الحكومية المعنية بمكافحة انتشار فيروس «كورونا» متمثلة بوزارة الصحة ووقاية المجتمع والهيئة الوطنية لإدارة الأزمات والكوارث.

وتشمل إعادة التشغيل في كلا المركزين تخفيض ساعات عمل المركزين لتصبح بين الساعة 12 ظهراً و10 ليلاً، على أن تبقى مرافق الترفيه العائلية وفوكس سينما والصالات الرياضية والأماكن المخصصة للصلاة وغرف تبديل الملابس مغلقة وفقاً للتوجيهات الصادرة بهذا الخصوص.

وقالت نسرين بستاني مديرة العلاقات العامة والاتصال المؤسسي في ميركاتو وتاون سنتر جميرا: يلتزم كلا المركزين بتنفيذ صارم للمبادئ التوجيهية والإجراءات الاحترازية الصادرة عن السلطات المحلية فلا يسمح للزوار الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاماً، والأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و12 عاماً بزيارة مراكز التسوق، ويجب على المتسوقين ارتداء الأقنعة والقفازات، وسوف يقوم كلا المركزين بفحص درجة حرارة كل زائر مع الحفاظ على مسافة آمنة لا تقل عن مترين بين الزوار والتوصيات بالدفع الذكي (بطاقة الائتمان وبطاقة الخصم).

وأضافت، سيتم تطبيق وتنفيذ التدابير الوقائية بشكل كامل ونواصل الالتزام بجميع التوجيهات الصادرة عن حكومة دبي