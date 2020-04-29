«كاديلاك» .. إيجار طويل الأمد بداعي التملّك للمرة الأولى

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت شركة «الكندي للسيارات»، الوكيل الحصري لسيارات «كاديلاك» في الإمارات، عن باقة من العروض المميزة الخاصة بشهر رمضان، على مجموعتها من السيارات الرياضية متعددة الاستعمالات (SUV)، حيث يحظى العملاء بخيار الشراء، أو الاستئجار بداعي التملّك للطرز التي يرغبون فيها. وتوفر هذه العروض للعملاء طريقة غير مكلفة للاستمتاع بقيادة الطرز المختلفة من السيارات الأمريكية الفاخرة، من خلال نماذج تملّك متنوعة.

وتتوفر هذه العروض الحصرية على سيارة السيدان CT5 الجديدة كلياً طراز سنة 2020 وعائلة «كاديلاك» من السيارات الرياضية متعددة الاستعمالات لسنة 2020 والتي تشمل طرزXT4 XT5، XT6 و«إسكاليد» (Escalade).