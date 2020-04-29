شكرا لقرائتكم خبر عن النفط الأمريكي يقفز 5% بعد ملامسة مستوى 10 دولارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجع سعر برميل الخام الأمريكي بحدة مجدداً أمس الثلاثاء، قبل أن يمحو خسائره ويرتفع بنسبة 5% إلى فوق 13 دولاراً. يأتي ذلك غداة خسارة عقود يونيو من الخام الأمريكي 25% يوم الإثنين، في ظل مناخ سيئ لقطاع الذهب الأسود، وبتأثير بدء صندوق استثماري قابل للتداول في البورصة ببيع عقوده النفطية قصيرة الأجل.

وتراجع سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط تسليم حزيران/‏ يونيو بحدة إلى 10,07 دولار بما يساوي تراجعاً بأكثر من 21%، قبل أن يتحول للارتفاع في بورصة نيويورك مرتفعاً

قبل أن يقلص خسائره ويتحول إلى الأخضر مرتفعاً 5.4% إلى 13.5 دولار، فيما سجل ارتفاع لسعر برميل برنت بحر الشمال تسليم حزيران /‏ يونيو بنسبة 5.3% فوق 21 دولاراً.

أوضح آل ستانتون من مؤسسة «إر بي سي» في مذكرة أن «سعر النفط الأمريكي يواصل الانخفاض بسبب المخاوف المتعلقة بالتخزين والطلب، لكن أيضاً بتأثير من المضاربة».

وأشار المحلل إلى تغيير جذري في استراتيجية لاعب مالي أساسي هو صندوق نفط الولايات المتحدة الذي اختار بيع كل عقوده الآجلة لشهر حزيران/‏‏ يونيو من خام غرب تكساس الوسيط.

وقال محلّلون إنّ قرار الصندوق التخلّص من هذه العقود القصيرة الأمد والاستعاضة عنها بعقود طويلة الأمد، شكل ضغطاً على عقود الذهب الأسود تسليم حزيران/‏‏ يونيو.

واعتبر المحلل نيل ويلسون من «ماركتس دوت كوم» أن «الأسعار، التي تدهورت الاثنين، واصلت تراجعها في جلسة التداولات في الأسواق الآسيوية، بعدما أكد صندوق نفط الولايات المتحدة تخليه عن عقود حزيران/‏‏ يونيو، أي حوالى 20% من أصوله».

ويواجه سوق النفط معضلة تتمثل بانخفاض كبير في الطلب بسبب وباء كوفيد-19 مقابل تباطؤ في العرض.

وتمتلئ المخازن بالذهب الأسود بشكل سريع ما يثير مخاوف من تشبع كامل للاحتياطات في الأجل القصير.

وبدون حلّ لهذا الفائض من الذهب الأسود، «لا شيء سيمنع خام غرب تكساس الوسيط من الاقتراب مجدداً من الصفر» وفق ويلسون.

وللمرة الأولى في التاريخ، أغلق برميل خام غرب تكساس الوسيط تسليم أيار/‏‏ مايو الاثنين الماضي عند -37,63 دولار.

الاتفاق يساعد

وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أمس الثلاثاء إن أسواق النفط ستبدأ التوازن فور سريان اتفاق خفض إنتاج النفط في مايو/‏‏ أيار لكن من المرجح عدم حدوث زيادة كبيرة في الأسعار في المستقبل القريب بسبب ارتفاع مستويات المخزون العالمي.

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون آخرون كبار منهم روسيا على خفض إنتاج النفط بنحو عشرة ملايين برميل يومياً أو ما يعادل عشرة بالمئة من الإنتاج العالمي في مايو/‏‏ أيار ويونيو/‏‏ حزيران.

ومن المتوقع أن تكون هناك تخفيضات أخرى في الإنتاج من بلدان مثل الولايات المتحدة وكندا والنرويج والبرازيل لمكافحة تداعيات الانتشار العالمي لجائحة فيروس كورونا التي أثرت سلباً على النشاط الاقتصادي في أنحاء العالم.

وسبب القلق الرئيسي في سوق النفط هو أن الطلب تراجع حتى أكثر من تخفيضات الإنتاج المزمعة غير المسبوقة تاريخياً فيما تنكمش أماكن تخزين النفط المنتج غير المستخدم على نحو سريع.

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وكشفت بيانات من شركة كبلر للمعلومات أن الطلب على الوقود تراجع 30% عالمياً وأصبحت أماكن التخزين ثمينة حيث امتلأ نحو 85% من مناطق التخزين البرية في أنحاء العالم حتى الأسبوع الماضي.

وقال نوفاك لمجلة‭‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬‬داخلية تصدرها الوزارة يوم الثلاثاء «لكن يتعين ألا نتوقع زيادة ملحوظة في سعر البرميل في المستقبل الأقرب بسبب ارتفاع المخزونات».

وذكر نوفاك أيضاً أنه يعول على التعافي الاقتصادي في الصين، أحد كبار مستهلكي الطاقة، للمساهمة في توازن سوق النفط.

وأضاف «نأمل أن نرى تغيرات إيجابية في اقتصادات الدول الأخرى».

الغاز والفحم

بدأت روسيا توصيل الغاز عبر الأنابيب إلى الصين في ديسمبر/‏‏ كانون الأول في إطار جهود تنويع الاقتصاد بعيداً عن صادرات الغاز إلى أوروبا، المستهلك الرئيسي للنفط والغاز الروسيين.

وتجاوزت حصة جازبروم، شركة الغاز الروسية العملاقة، 35% في أوروبا. وقال نوفاك إن الشركة التي يهيمن عليها الكرملين ترغب في الحفاظ على حصتها عند هذا المستوى.

كما زادت روسيا أيضاً إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال بأكثر من 50% في العام الماضي إلى 40.5 مليار متر مكعب بفضل تشغيل محطة يامال للغاز الطبيعي المسال التي تديرها نوفاتك.

وقال نوفاك إن إنتاج الغاز الطبيعي المسال زاد بأكثر من 17% في يناير /‏‏ كانون الثاني وفبراير /‏‏ شباط على أساس سنوي.

وأضاف الوزير أن إنتاج الفحم وصادرات الفحم ستنخفض على الأرجح هذا العام دون ذكر أرقام.

الإمدادات ترتفع

من جهتها، قالت شركة بترو لوجيستيكس لتتبع شحنات النفط أمس الثلاثاء إن إمدادات نفط أوبك ارتفعت بما يزيد على مليوني برميل يوميا في أبريل/‏‏ نيسان لأعلى مستوياتها منذ ديسمبر /‏‏ كانون الأول 2018، إذ ضخ المنتجون النفط بأكبر قدر ممكن قبل سريان اتفاق جديد بشأن الإمدادات في مايو/‏‏ أيار.

وقال دانيال جيربر الرئيس التنفيذي لبترو لوجيستيكس ومقرها جنيف إن الزيادة هذا الشهر جاءت مدفوعة بإمدادات قياسية من السعودية والإمارات وكذلك إنتاج عند أعلى مستوى في عدة سنوات من الكويت.

وضخت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) المزيد من الخام في أبريل /‏‏ نيسان بعد أن انهار اتفاق سابق بشأن الإمدادات مع روسيا ومنتجين آخرين من خارج المنظمة في مارس /‏‏ آذار ما دفع أوبك لإلغاء القيود على إنتاجها.

ويدخل اتفاق جديد لكبح الإمدادات بين المنتجين، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، حيز النفاذ في أول مايو/‏‏ أيار.