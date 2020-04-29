«الاتحاد للطيران» تعلن عن إعفاءات بتذاكرها في ظل كوفيد-19

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عدنان نجم

ذكرت شركة الاتحاد للطيران أن تفشي جائحة كورونا (كوفيد-19)، فرض تحدّيات غير مسبوقة على كل شركات الطيران حول العالم، موضحة أنها تولي أهمية كبرى لمسألة توفير الدعم المتواصل لعملائها المتأثرين بالظروف الراهنة، وقد وفّرت مجموعة من إعفاءات السفر، والحلول والمزايا للمساعدة في التخفيف من الأعباء الناجمة عن الجائحة. ويحظى العملاء الذين حجزوا تذاكرهم مباشرة من الشركة قبل 31 يوليو/ تموز 2020، بمرونة أكبر في حال أرادوا التعديل على حجوزاتهم، أو الاستفادة من «رصيد الاتحاد» السخي والمجزي عند الإمكان.

ويقدم رصيد الاتحاد للعميل قيمة التذكرة الأصلية المدفوعة، غير المستخدمة، إلى جانب 400 دولار، وما يصل إلى 5 آلاف ميل من أميال ضيف الاتحاد، لاستخدامها في سفره المقبل. كما تتوافر إمكانية استرداد قيمة التذاكر التي تم حجزها مباشرة من الاتحاد من داخل أوروبا، والولايات المتحدة الأمريكية، وبالنسبة للعملاء الذين حجزوا تذاكرهم عبر وكلاء السفر، فيمكنهم التواصل معهم مباشرة في ما يخص تعديل ترتيبات سفرهم.

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وذكرت الاتحاد للطيران أنه جرى فتح مرفق إضافي في مقرّها الرئيسي في أبوظبي، لتلقي العدد المتزايد من المكالمات، دعماً لمركز الاتصال الخاص بضيوف الاتحاد نظراً للضغط الكبير الذي يشهده. وتم انتداب عدد من الموظفين من مختلف أقسام العمل في المجموعة لمد يد العون لزملائهم، والإجابة عن مكالمات العملاء بهدف تحسين سرعة الاستجابة.

وأفادت الشركة بأن برنامج ضيف الاتحاد لولاء المسافرين يدعم أعضاءه من خلال إتاحة إمكانية الاحتفاظ بحالة فئة العضوية، أو ترقيتها عبر عدد من المبادرات في الفترة التي لن يتمكنوا فيها من السفر خلال الأوضاع الراهنة. فإضافة إلى إمكانية حصولهم على المكافآت الشهرية من أميال الفئات، يحصل الأعضاء الذين يحققون نسبة 80% من شروط الأهلية على تمديد، أو ترقية لعضويتهم تصل إلى 12 شهراً، بينما يحصل الأعضاء الذين يحققون أقل من 80% من تلك الشروط على تمديد لعضويتهم تصل إلى ثلاثة أشهر.

وسيتم تمديد فترة صلاحية الأميال المنتهية في شهر مارس/ آذار، وتلك التي ستنتهي خلال شهري إبريل، ومايو، لثلاثة أشهر إضافية بالنسبة للأعضاء الذين أظهروا نشاطاً ضمن البرنامج على امتداد الأشهر الثمانية عشر الماضية.

كما يمكن للأعضاء أيضاً التبرع بأميالهم للجمعيات الخيرية، ومن بينها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، ومنظمة الهلال الأحمر الإماراتية، اللتين تدعمان اللاجئين المعرّضين بشكل أكبر لخطر الإصابة بفيروس كورونا، وتبعاته. وتواصل «الاتحاد للطيران» مراقبة الوضع عن كثب، وتحرص على توفير أكبر قدر من المساعدة والدعم لعملائها من خلال حلول سفر ملائمة، ومجدية.