«كورونـا» يؤجـل الإطلاقـات العالميـة لطـرز السيـارات المستقبليـة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ممدوح صوان

بعد تحول فيروس كورونا المستجد «كورفيد-19» إلى وباء عالمي، أثر ذلك وبشكل كبير في قطاع صناعة السيارات في العالم، الأمر الذي ساهم في تأجيل العديد من عمليات إطلاق طرز وموديلات مستقبلية جديدة، خاصة مع توقف العديد من مصانع السيارات عن العمل.

كما ساهم انتشار فيروس كورونا في تأجيل عدد كبير من المعارض الدولية المتخصصة في السيارات أو إلغائها، في حين أثر الوباء بشكل سلبي في انخفاض مبيعات الشركات بشكل كبير.

جنرال موتورز

وأعلنت شركة جنرال موتورز عن تأجيل إطلاقها لعدد من الموديلات الجديدة لديها مثل شيفروليه سيلفرادو وجي ام سي سييرا بيك آب بتحديثات منتصف العمر، وهي سيارات ذات مبيعات قوية كان من المتوقع لها أن تحصل على تصاميم داخلية بجودة عالية.

كاديلاك ليريك

كما كان من المقرر أن يتم الكشف عن كاديلاك ليريك في الثاني من إبريل الحالي، لكن تم تأجيل الحدث بسبب فيروس كورونا، إضافة إلى سيارتي كاديلاك CT4-V بلاكوينج، و CT5-V

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بلاكوينج، حيث تم تأجيل إطلاق سيارتي السيدان عالية الأداء لمدة ستة أشهر.

شيفروليه «بولت»

وأجلت شركة شيفروليه إطلاق سيارتها الكهربائية «بولت»، والتي كان من المقرر أن يتم الكشف عنها في أواخر هذا العام، حيث كان من المقرر إدخال تصميم محدث للسيارة الهاتشباك الكهربائية، كما أعلنت الشركة أيضاً تأجيل النسخة المستقبلية من شيفروليه كورفيت.

نيسان سنترا

وتأثر إطلاق سيارة نيسان سنترا 2020 بسبب توقف الإنتاج في مصنع التجميع الخاص بشركة صناعة السيارات بالمكسيك، في حين أن مبيعات سنترا بدأت في أواخر يناير الماضي، أي قبل وقت قصير من انتشار كوفيد 19، لكن اضطرت صانعة السيارات إلى تأجيل حملة ترويجية للسيارة الجديدة.

شاحنة ريفيان

وقررت شركة ريفيان الأمريكية المصنعة للسيارات الكهربائية تأجيل طرح شاحنتها المنتظرة R1T بسبب تفشي فيروس كورونا، بعد أن كان مقرراً طرحها خلال العام الجاري، ليتم تأجيل أطلاق السيارة لعام 2021 المقبل.

وأوضحت الشركة التي تهدف إلى مشاركة تسلا في صدارة الشركات الرائدة بتصنيع المركبات الكهربائية، أن عملية التأجيل ستشمل موعد توصيل النسخ التي تم حجزها مسبقاً.