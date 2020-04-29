شكرا لقرائتكم خبر عن «وول ستريت» تتمسك بالمكاسب.. والخام الأمريكي يرتفع من قاع 10 دولارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تواصل وول ستريت تمسكها بمسار الصعود في أسبوع محموم لنتائج الشركات، بينما يشعر المستثمرون بتفاؤل لقيام بضع ولايات أمريكية بتخفيف القيود على أنشطة الأعمال التي فرضت لكبح انتشار جائحة كوفيد-19.

ويقاوم مؤشرا داو جونز وستاندرد آند بورز الانزلاق وراء ناسداك الذي هبط 2.6% مع تراجع أسهم التقنية حيث تراجع تسلا 3.4% ونتفلكس 3.1% وأمازون 1.9% ومايكروسوفت 0.8% وجوجل 1% وفيسبوك 1%.

وقفزت بورصة وول ستريت يوم أول أمس الاثنين وأنهى المؤشر داو جونز الجلسة 353.55 نقطة، أو 1.49%، إلى 24128.82 نقطة بينما صعد المؤشر ستاندرد اند بورز الأوسع نطاقاً 41.13%نقطة، أو 1.45%، ليغلق عند 2877.87 نقطة. وأغلق ناسداك مرتفعاً 95.64 نقطة، أو 1.11%، إلى 8730.16 نقطة.

وحامت الأسهم الأوروبية بالقرب من أعلى مستوى في أسبوعين أمس الثلاثاء بعدما تفوق تأثير نتائج أعمال قوية من شركات تشمل نوفارتس ويو.بي.إس على تراجع أسعار النفط وسهم ووايركارد.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1% بعدما أغلق عند أعلى مستوى منذ منتصف/‏‏‏‏ إبريل نيسان الاثنين، إذ تعتزم العديد من البلدان تخفيف إجراءات العزل العام المفروضة لمكافحة تفشي فيروس كورونا.

وانخفض مؤشر قطاع النفط والغاز الأوروبي 0.6% حيث هوت أسعار النفط في ظل مخاوف من تناقص قدرات تخزين الخام في أنحاء العالم.

وتراجع سهم بي.بي ومقرها لندن 1.8% حيث تتوقع الشركة انخفاض هوامش التكرير في الربع الثاني فيما هوت أرباح الربع الأول بمقدار الثلثين بسبب تضرر الطلب على النفط بفعل أزمة فيروس كورونا.

وسجل سهم شركة وايركارد الألمانية للخدمات المالية أكبر انخفاض حيث هوى بنسبة 21.3 في المئة بعدما نشرت الشركة نتائج تحقيق أجرته شركة كيه.بي.إم.جي للتدقيق. وتلقى القطاع المصرفي الأوروبي المتعثر بعض الدعم من سهم يو.بي.إس الذي زاد 4.3% بعدما سجل البنك 40% زيادة في أرباح الربع بين يناير/‏‏‏‏ كانون الثاني ومارس/‏‏‏‏آذار.

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وارتفع سهم نوفارتس 1% بعدما أكدت الشركة أهدافها لعام 2020 حيث دفعت جائحة كورونا المرضى لتخزين أدويتهم مقدماً.

أسهم اليابان

واستقرت الأسهم اليابانية عند الإغلاق يوم الثلاثاء حيث باع المستثمرون الأسهم لجني الأرباح بعد مكاسب قوية في الجلسة السابقة فيما دعمت مجموعة من نتائج الأعمال التي جاءت أفضل من المتوقع والتوقعات المؤشرات الرئيسية.

وانخفض المؤشر نيكاي 0.1 في المئة ليغلق عند 19771.19 نقطة بعد يوم من صعوده 2.7 في المئة وقبيل عطلة يوم شوا اليوم الأربعاء.

وقفز سهم إيبدن 15.1 في المئة بعدما توقعت الشركة المصنعة للمكونات الإلكترونية زيادة في الربح التشغيلي بنسبة 37.2 في المئة للسنة المالية الحالية حتى مارس/‏‏‏‏ آذار 2021. وصعد سهم رينيساس الكترونيكس كورب 7.7% بعدما سجلت الشركة المصنعة لأشباه الموصلات للسيارات صافي ربح بقيمة 11.3 مليار ين (105 ملايين دولار) للربع الأول 2020.

ونزل سهم كيوسيرا كورب 4.8% بعدما توقعت الشركة تراجعاً بنسبة 18.3% في صافي الربح للسنة المالية الحالية المنتهية في مارس/‏‏‏‏ آذار وهو ما جاء أقل من توقعات المحللين.

وارتفع سهم ميراسا هولدينجز 4.4% بعدما قدمت وحدة فوجيريبيو لخدمات التشخيص والفحص المعملي التابعة لها، طلباً للحكومة‭‭ ‬‬لصناعة إحدى أول أدوات اختبار لفيروس كورونا في اليابان.

وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.1 في المئة إلى 1449.15 نقطة.