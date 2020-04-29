«اقتصادية دبي»: إغلاقات وتنبيهات لـ 570 منشأة تجارية خلال 3 أيام

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ملحم الزبيدي

حددت «دائرة التنمية الاقتصادية» في دبي تدابير ومعايير عدة على المحال والأنشطة التجارية تطبيقها والالتزام بها ضمن المرحلة الأولى لإعادة فتح الأسواق والمراكز لتفادي التعرض لأي مخالفة تتراوح ما بين التنبيه والغرامة وقد تصل إلى الإغلاق.

وتتضمن هذه المحددات والشروط 8 نقاط تجنب المحال التجارية الوقوع في دائرة المخالفات حال تطبيقها والالتزام بها في مرحلة إعادة فتح الأسواق، وهي: لبس الكمامات، التباعد الجسدي، إغلاق غرف القياس، منع تبديل أو إرجاع المشتريات، استقبال 30% حد اقصى من الطاقة الاستيعابية، التوقف عن تقديم عروض ترويجية غير مسموح بها، والتزام استقبال العملاء بمواعيد بالنسبة لصالونات الحلاقة الرجالية والنسائية، إضافة إلى توفير مستلزمات الاستخدام لمرة واحدة في المطاعم.

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ومنذ صدور قرار إعادة فتح الأسواق، وتنفيذاً لإجراءات الحكومة لمكافحة انتشار فيروس «كورونا» المستجد، نفذ قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في «اقتصادية دبي» العديد من الحملات التفتيشية على المنشآت التجارية؛ حيث أسفر عنها إغلاق 60 محلاً والتنبيه على 510 منشآت تجارية ومخالفة 39 محلاً.

وجاءت أغلبية هذه المخالفات نتيجة عدم التزام المنشآت والمحال التجارية بالتدابير الاحترازية الخاصة الواجب تطبيقها في مرحلة إعادة فتح الأسواق للحد من انتشار فيروس «كورونا»، كلبس الكمامات والتباعد الجسدي، وفتح غرف القياس، والقيام بعروض ترويجية غير مسموح بها في مرحلة إعادة فتح الأسواق.

وتركزت الحملات التفتيشية على المحال المتواجدة في القوز، النخيل، المدينة العالمية، هور العنز، السطوة، الرفاعة، سوق الكبير، الكرامة، القصيص، النهدة، هور العنز، فريج المرر، الورقاء، الراشدية، المطينة، أبو هيل، جميرا، الوصل، راس الخور. وتم إغلاق المحال المخالفة في: فريج المرر، النخيل، المدينة العالمية، هور العنز، السطوة، الرفاعة، السوق الكبير، الكرامة، القصيص، النهدة، والبرشاء.

وتنوعت الأنشطة التجارية للمحال المخالفة للقوانين، لتشمل أنشطة من قبيل: بيع الأثاث المستعمل، التجارة العامة، تجارة الكهربائيات، تخليص المعاملات، الخدمات الفنية، الخياطة والتطريز، تجارة الهواتف المتحركة، بيع اللحوم، تجارة الأكياس البلاستيكية، تجارة الأقمشة والمنسوجات، تأجير السيارات، تجارة الإلكترونيات، بيع قطع غيار السيارات، بيع الحلويات، بقالة، إصلاح الأحذية، زينة السيارات، تجارة الألمنيوم، مطحنة، وأدوات الورش.