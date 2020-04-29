محفظة سوق السفر العالمي تعيد جدولة معارضها

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة «ريد ترافيل إكزيبشنز» عن إعادة جدولة مواعيد ثلاثة من معارضها التجارية التي تنضوي تحت محفظة سوق السفر العالمي، وهي: معرض سوق السفر العالمي أمريكا اللاتينية، ومعرض سوق السفر العربي وأسبوع السفر في إفريقيا الذي يضم معرض سوق السفر العالمي أفريقيا، وسوق السفر الدولي الفاخر إفريقيا.

وأوضحت الشركة أن تغيير مواعيد هذه الأحداث الرئيسية يأتي نتيجة لتداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في العالم.

وفي البداية، تم تأجيل معرض سوق السفر العربي الذي كان من المقرر أن يقام في الفترة ما بين 19 إلى 22 إبريل/ نيسان 2020 في مركز دبي التجاري العالمي، ليقام في موعده الجديد من 16 إلى 19 مايو/ أيار 2021 في المكان نفسه.

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في هذا الإطار، قالت دانييل كورتيس، مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط: «نعرب في سوق السفر العربي عن أسفنا، وتضامننا مع جميع الذين أصيبوا وتأثروا بكوفيد-19.

ونحن ندرك تماماً الدور المهم الذي يلعبه معرض سوق السفر العربي في دعم صناعة السفر والسياحة في منطقة الشرق الأوسط والمناطق الأخرى من العالم، كما أننا نشكر عملاءنا، وشركاءنا، على دعمهم الكبير لنا لاتخاذ القرار الأنسب بتأجيل المعرض إلى عام 2021».

في الإطار نفسه، تم تأجيل معرض سوق السفر العالمي أمريكا اللاتينية 2020 من الفترة الممتدة ما بين 31 مارس/ آذار إلى 2 إبريل/ نيسان، إلى الفترة من 20 إلى 22 أكتوبر/ تشرين الأول 2020 في إكسبو سنتر نورتي، بمدينة ساو باولو البرازيلية.

كما قررت «ريد ترافيل إكزيبشنز» تأجيل أسبوع السفر في إفريقيا الذي يضم حدثين رئيسيين، هما معرض سوق السفر العالمي إفريقيا، وسوق السفر الدولي الفاخر إفريقيا إلى عام 2021، بعد أن كان مقرراً في الفترة من 2 إلى 8 إبريل/ نيسان 2020 في مركز كيب تاون الدولي للمعارض والمؤتمرات.