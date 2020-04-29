دبـي تستحـوذ علـى أطـول 5 رحـلات طـيران إقليميـاً

تستحوذ دبي على أطول 5 مسارات للرحلات الدولية من منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا إلى العالم، في الوقت الذي تشتغل في «طيران الإمارات» رحلاتها بين دبي ووجهات في أمريكا الشمالية، والجنوبي، والتي تعتبر الأطول من المنطقة.

بحسب تقرير حديث صادر عن مؤسسة «أو إيه جي» لبيانات الطيران، تعتبر الرحلة بين دبي ولوس أنجلوس الأطول من منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا ويصل طولها إلى 7233 ميلاً بحرياً، أي ما يعادل 13395.5 كم، أما الرحلة الثانية فهي بين دبي وهيوستون بنحو 7083 ميلاً بحرياً، بما يعادل 13117.7 كم، ثم دبي إلى سان فرانسيكو بنحو 7027 ميلاً بحرياً، (13014 كم)، ثم دالاس فورت ورث إلى دبي بنحو 6973 ميلاً بحرياً (12914 كم)، ثم دبي إلى ساو باولو بنحو 6591 ميلاً بحرياً (12206.5 كم).

أما في تصنيف «أوه إي جي» لأطول الرحلات الدولية على الصعيد العالمي، فجاء مسار الرحلات بين أوكلاند ودبي في المركز الثالث بنحو 7664 ميلاً بحرياً، أما المركز الأول فهو بين نيوآرك وسنغافورة ب 8277 ميلاً بحرياً.

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وفي تصنيف أمريكا الشمالية، تستحوذ دبي على 3 من أطول رحلات الطيران التي تشغل من دبي، كما تستحوذ على رحلة واحدة طويلة في أمريكا اللاتينية. وأشار التقرير إلى أن دبي تستحوذ على 6 من أصل أكثر 10 مسارات ازدحاماً للرحلات الدولية من حيث المقاعد داخل منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، ما يجعلها المحطة الأولى للنقل الجوي في المنطقة.

وأظهر التقرير أن مسارات الرحلات بين دبي وكل من الرياض، والكويت، وجدة، ومسقط، والمسارات بين البحرين والدمام إلى دبي، من الأكثر ازدحاماً في المنطقة.

وتعد دبي الأكثر ربطاً من حيث عدد الرحلات الدولية من، وإلى منطقة الشرق الأوسط، حيث لديها 6 مسارات، وهي دبي إلى كل من الرياض ومسقط وجدة والكويت، والمسارات من مومباي والبحرين إلى دبي.

وتسيطر طيران الإمارات، أكبر ناقل دولي في العالم، على الرحلات الدولية من منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا إلى العالم عبر أسطولها الحديث من الطائرات عريضة البدن من طرازي بوينج 777 وإيرباص A380. ويقوم تقرير أكثر المسارات ازدحاماً من العام 2020 على بيانات عام 2019، بسبب تفشي وباء كورونا «كوفيد 19» الذي أثر بشكل كبير في قطاع الطيران في العالم.