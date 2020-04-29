مكاسب «يو.بي.إس» تقفز 40% بدعم التداول النشط

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن «يو.بي.إس»، أكبر مدير ثروات في العالم، يوم الثلاثاء أنه سجل زيادة 40 في المئة في صافي ربح الربع الأول من العام بفعل زيادة نشاط التداول للعملاء في ظل اضطراب السوق بفعل تفشي فيروس كورونا وفي الوقت الذي قدم فيه البنك المزيد من القروض لعملائه الأثرياء.

وسجل البنك صافي ربح مقداره 1.595 مليار دولار. وسبق أن أعلن البنك أنه يتوقع تحقيق صافي ربح بنحو 1.5 مليار دولار في الربع الأول من العام، في ظل أداء تشغيلي قوي في مختلف قطاعات الأعمال حتى بعد أن وضع في الحسبان مخاطر معدلات تخلف أعلى عن السداد بفعل جائحة كورونا.

وتكبد البنك خسائر تكاليف ائتمان بقيمة 268 مليون دولار في هذا الربع، وقال إنه كان منكشفاً بشكل أساسي على ائتمان يتصل بعملاء إدارة الثروات وداخل سويسرا، مشيراً إلى أن دفتر ائتمانه ذو «جودة عالية». وشهد القطاع الرئيسي للبنك، إدارة أموال أثرياء العالم، تراجعاً في الأصول المستثمرة إلى 2.339 تريليون دولار في ضوء انخفاض تقييمات الأصول فيما زادت الإيرادات في مختلف القطاعات مما ساعد على زيادة الربح التشغيلي 14 في المئة.