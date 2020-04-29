«سيدات عجمان» ينظم دورة «الدعم النفسي للموظفين»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: ”الخليج 365”

نظم مجلس سيدات أعمال عجمان في غرفة تجارة وصناعة عجمان، دورة عن بُعد بعنوان «الدعم النفسي للموظفين» قدمتها الدكتورة آمنة خليفة آل علي، عضو مجلس إدارة غرفة عجمان رئيسة مجلس سيدات أعمال عجمان، وشارك في الدورة أكثر من 250 مشاركاً ومشاركة من مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة.

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وأشادت الدكتورة آمنة خليفة بجهود القيادة الرشيدة وتوجيهاتها الدائمة لاعتماد التحول الذكي والإلكتروني في تقديم الخدمات واستشراف المستقبل الأمر الذي ساعد كثيراً على العمل عن بُعد وضمان استمرارية الأعمال دون وجود عوائق، لتضرب دولة الإمارات مثالاً يحتذى به في مواجهة الأزمات والتحديات التي تشهدها دول العالم.

واستعرضت للمشاركين محاور الدورة «الموظف قبل وبعد الأزمة، وواجباته وتأثير الضغوط النفسية وآليات الحفاظ على الصحة النفسية ودور القائد أو المدير مع الموظفين وأثر المشاركة والتعاون في تعزيز الإنتاجية»، وأكدت على ضرورة توفير العوامل الإيجابية للموظفين التي تدعم الصحة النفسية والاجتماعية في ظل العمل عن بعد خلال الأوضاع الراهنة بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأوضحت أن العمل عن بُعد قد تواجهُه بعض التحديات والضغوطات ولكن بالممارسة تزيد الإنتاجية ويتغير نمط العمل التقليدي، فالعمل عن بعد يحفز مسؤولية الموظف تجاه واجباته ويبث روح الإبداع والابتكار والتعاون والمشاركة مع زملاء العمل والمديرين.