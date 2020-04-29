شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم تستعيد مستويات ما قبل «العزل» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي -

أبوظبي: مهند داغر

أغلقت الأسهم المحلية على مكاسب، أمس، عقب جلسة متقلبة كسر خلالها سوق دبي حاجز 2000 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ منتصف مارس الماضي، قبل أن يغلق مرتفعاً 0.58% عند 1997 نقطة، فيما حول سوق أبوظبي خسائره الصباحية إلى مكاسب في تداولات الساعة الأخيرة، وصعد 1.21% إلى 4220 نقطة، عند أعلى مستوى منذ 11 مارس الماضي.

وفي خضم حالة التفاؤل السائدة، تلقت الأسواق دعماً من عدد من الأسهم القيادية، إذ شهد بعضها تقلباً ما بين ارتفاع وانخفاض مثل «أبوظبي الأول» الذي أنهى الجلسة مرتفعاً 1.61%، و«دبي الإسلامي» 0.55%.واستقطبت الأسهم سيولة إجمالية بقيمة 536.5 مليون درهم، منها 458.3 مليون درهم في دبي، و178.6 مليون درهم في أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 536.5 مليون سهم، توزعت بواقع 458.3 مليون سهم في دبي، و78.2 مليون سهم في أبوظبي.وجرى تداول أسهم 57 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 38 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 15 شركة، وجاء ذلك من خلال 10750 صفقة.

سوق دبي

وارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.58% إلى مستوى 1997.67 نقطة، مع ارتفاع أسهم شركات العقار والسلع والاستثمار فقط.

وارتفع قطاع العقار 1.91% بعد ارتفاع «إعمار العقارية» 2.26%، و«إعمار مولز» 3.25%، و«الاتحاد العقارية» 2.28%، و«أرابتك» 3.2%، و«ديار» 2.43%، وذلك في مقابل نزول «داماك» 0.47%، و«إعمار للتطوير» 1.33%.

وارتفع قطاع الاستثمار 1.32% مع ارتفاع «دبي للاستثمار» 1.69%، و«سوق دبي المالي» 0.55%، فيما انخفض «شعاع كابيتال» 0.87%.

وعلى العكس، نزل قطاع البنوك 0.13% بضغط من تراجع «الإمارات دبي الوطني» 0.97%، على الرغم من ارتفاع «دبي الإسلامي» 0.55%، كما ارتفع «جي إف إتش» 1.86%.

وهبط قطاع النقل 0.2% مع هبوط «العربية للطيران» 0.86%، وذلك في مقابل ارتفاع «أرامكس» 0.34%، و«الخليج للملاحة» 0.84%.

سوق أبوظبي

من جهته، ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 1.21% إلى مستوى 4220.57 نقطة، مع ارتفاع أسهم شركات البنوك والعقار والاستثمار والاتصالات والطاقة والصناعة.

وارتفع قطاع البنوك أكثر من 1% مع ارتفاع «أبوظبي الأول» 1.61%، و«أبوظبي الإسلامي» 0.86%، رغم نزول «أبوظبي التجاري» 2.4%.وصعد قطاع العقار 4.36% بعد ارتفاع «الدار» 4.62%، و«رأس الخيمة العقارية» 0.82%. كما صعد قطاع الاتصالات 0.78% بفعل ارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

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وارتفع قطاع الاستثمار أكثر من 3% مدفوعاً بمكاسب «العالمية القابضة» 2.72%، و«إشراق» 3.25%، و«الواحة كابيتال» 6.34%.

وزاد قطاع الطاقة 1.18% نتيجة ارتفاع «دانة غاز» 2.08%، و«أدنوك للتوزيع» 0.36%، فيما استقر «طاقة» من دون تغيير.

الأكثر تداولاً

وتصدر «إعمار العقارية» التداولات في سوق دبي، بقيمة 72.8 مليون درهم، مغلقاً عند 2.71 درهم، تلاه «جي إف إتش» بسيولة بقيمة 47 مليون درهم، وأقفل عند 0,601 درهم، ثم «دبي الإسلامي» بتداولات وصلت إلى 39.2 مليون درهم، مغلقاً عند 3.62 درهم.

وفي سوق أبوظبي، تزعّم التداولات «الدار» بقيمة 35.3 مليون درهم، وأغلق عند 1.81 درهم، تلاه «أبوظبي التجاري» بسيولة بلغت 33.4 مليون درهم، ليغلق عند 4.48 درهم، ثم «أبوظبي الأول» بتداولات قيمتها 28 مليون درهم، وأغلق عند 11.38 درهم.

الأكثر ارتفاعاً

وسجل «السلام» القابضة» الارتفاع الأكثر في سوق دبي، رفقة «الإثمار» بنسبة 6.71% لكل منهما مغلقاً الأول عند 0.27 درهم، والثاني 0.143 درهم، وفي المقابل، كان أكبر المتراجعين «عمان للتأمين»، بتراجعه 4.76% إلى درهمين.

وفي سوق أبوظبي، كان الارتفاع الأكثر ل«أبوظبي لبناء السفن» بنسبة 13.64% وأغلق عند 2.5 درهم، وعلى العكس، جاء التراجع الأكثر ل«الاتحاد للتأمين» بنزوله 4.99% وأغلق عند 0.57 درهم.

تداولات المستثمرين

وفيما يتعلق بالتداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي، اتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 19.84 مليون درهم محصلة شراء.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 19.84 مليون درهم محصلة بيع.وفي سوق دبي، اتجه المستثمرون المواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 3.93 مليون درهم محصلة شراء، وفي المقابل اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 3.93 مليون درهم محصلة بيع.

بدورها، اتجهت المحافظ الاستثمارية نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 4 ملايين درهم محصلة شراء، منها 1.89 مليون درهم محصلة شراء في دبي، ومليوني درهم محصلة شراء في أبوظبي.