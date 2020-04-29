عروض لإنشاء أكبر محطة في العالم لإنتاج الطاقة الشمسية في أبوظبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت مؤسسة أبوظبي للطاقة، عن أقل تعرفة في العالم للكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسيّة، خلال اجتماع عن بعد، نظمته شركة مياه وكهرباء الإمارات التابعة للمؤسسة، للإعلان عن تفاصيل العروض الفنية والمالية التي تلقتها الشركة من خمسة ائتلافات لشركات عالمية متنافسة لإنشاء أكبر محطة في العالم لإنتاج الطاقة الشمسية الكهروضوئية، في أبوظبي، بقدرة إنتاجية تبلغ 2 جيجاواط.

وقد نجح المشروع في تسجيل رقم قياسي عالمي في مجال تكلفة الطاقة الشمسية الكهروضوئية بعد حصوله على أدنى سعر على مستوى العالم بلغ 4.97 فلس لكل كيلوواط/‏‏ ساعة أي ما يعادل (1.35 سنت أمريكي لكل كيلوواط/‏‏ ساعة)، على أساس التكلفة المستوية للكهرباء، وهو أقل بما يقارب 44% من التعرفة التي تم تحديدها قبل ثلاثة أعوام لمحطة «نور أبوظبي»، التي تعتبر الأكبر من نوعها في العالم، وحققت معياراً قياسيّاً عالميّاً لتعرفة الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسيّة في ذلك الوقت.

Advertisements

وستمتلك محطة الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية قدرة إنتاجية تبلغ 2 جيجاواط الكافية لتزويد ما يقارب 160 ألف منزل في دولة الإمارات بالكهرباء، وهو تقريباً ضعف حجم إنتاج محطة «نور أبوظبي» البالغ 1.2 جيجاواط تقريباً، والتي تعد بدورها واحدة من أكبر محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية في العالم، وقد بدأت عملياتها التجارية في إبريل/‏‏ نيسان 2019.

وفور بدء التشغيل التجاري، سترفع محطة الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية القدرة الإنتاجية الإجماليّة من الطاقة الشمسية في أبوظبي إلى نحو 3.2 جيجاواط، مجما سيخفض الانبعاثات الكربونية في الإمارة بأكثر من 3.6 مليون طن متري سنوياً، أي ما يعادل إزالة نحو 720 ألف سيارة من الطرقات، وهو أمر يعزز الجهود الرامية إلى تحسين كفاءة إنتاج الطاقة الصديقة للبيئة، ويساهم في تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء على مستوى دولة الإمارات.

وقال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمؤسسة أبوظبي للطاقة: «لقد حققت أبوظبي تغييراً جذريّاً في كيفية إنتاجها للطاقة، بالتركيز على الاستدامة وتكنولوجيا الطاقة النظيفة. وفي هذا السياق، يقود قطاع المياه والكهرباء في الإمارة الجهود الرامية لتحقيق الهدف المتمثل في توفير 50% من احتياجات الإمارة من الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة بحلول عام 2030، إضافة إلى خفض متوسط ​​كثافة الكربون في نظام التوليد بأكثر من 70% مقارنة بعام 2015. وسوف يلعب مشروع الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية دوراً حيوياً في تحقيق هذه الأهداف، ونحن نتطلع إلى العمل مع شركائنا لتقديم هذا المشروع المميز».