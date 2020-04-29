شكرا لقرائتكم خبر عن «جي إم سي» توفر تجربة شراء افتراضية بالكامل والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحتفل شركة جي إم سي ووكلاؤها المحليون في دولة الإمارات، شركة الكندي للسيارات وبن حمودة للسيارات، بحلول شهر رمضان المبارك هذا العام عبر تقديم باقة من العروض المميزة على سيارات العلامة الفاخرة.
وتماشيًا مع الظروف الاستثنائية التي نعيشها اليوم، تقدم جي إم سي للعملاء تجربة شراء افتراضية بالكامل، وذلك من خلال توفير خدمات متنوعة بدءًا من الاتصالات الرقمية عبر عدد من تطبيقات المراسلة، وصولًا للمكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو مع موظفي المبيعات للإجابة على كافة استفسارات العملاء. وستتوفر خدمة توصيل السيارة إلى منزل العميل قبل إتمام عملية الشراء لتجربة سيارتهم بشكل مباشر.
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