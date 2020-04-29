توقعـات بـإقبـال كبير على سوق الذهب بدبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت مجموعة دبي للذهب والمجوهرات، عن إعادة افتتاح سوق ديرة للذهب، وفقاً لتوجيهات اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث. اعتباراً من 26 إبريل، سيعمل تجار التجزئة داخل السوق في ساعات تداول مخفضة، حيث ستعمل متاجر البيع بالتجزئة من 11 صباحاً إلى 9 مساءً ومكاتب البيع بالجملة من 10 صباحاً إلى 5 مساءً.

قبل الافتتاح، أكملت أسواق الراس ونايف وسوق ديرة للذهب في دبي والمتاجر الفردية برنامجاً واسعاً للتعقيم مع إرشادات صارمة ولضمان اتباع بروتوكولات دائرة التنمية الاقتصادية للبيع بالتجزئة ومتابعة الأعمال التجارية ضمن تدابير صارمة للصحة والسلامة.

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وقال توحيد عبد الله، رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للذهب والمجوهرات: نعرب عن امتناننا لقادة هذه الدولة وجميع الجهات الحكومية وشرطة دبي وإدارة التحقيقات الجنائية وجميع المستجيبين الأوائل الذين عملوا بلا كلل للوصول بنا إلى هذه النقطة.

وقد قامت دولة الإمارات باتخاذ تدابير الوقاية اللازمة للتصدي لتفشي فيروس «كوفيد - 19» ولإعادة فتح مراكز التسوق والأسواق والمنافذ التجارية. إنها خطوة جيدة نحو عودة الاقتصاد بأمان ونحن كقطاع نستعد جميعاً للتوافق مع توقعات الحكومة ومواكبة جميع تدبير السلامة لمزيد من الثقة للمستهلك.

إن جهودنا الجماعية تهدف إلى التنفيذ الناجح لبروتوكول البيع بالتجزئة الذي تفرضه اقتصادية دبي بطريقة آمنة وفعالة، حيث نستعد على مراحل في الأشهر المقبلة للوصول إلى سعة عمليات بنسبة 100%.