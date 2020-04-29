شكرا لقرائتكم خبر عن قروض لـ «طيران إيبيريا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ذكرت صحيفة الباييس الإسبانية الثلاثاء أن الحكومة تدرس تقديم قروض ميسرة لشركة طيران إيبيريا، الوحدة التابعة لإنترناشونال كونسوليديتد إيرلاينز جروب.وقالت الصحيفة إن الحكومة لا تدرس الاستحواذ على حصة من شركة الطيران في الوقت الراهن.
وتناقش إسبانيا مع غيرها من بلدان الاتحاد الأوروبي خطط مساعدة شركات الطيران في المنطقة بعدما أجبرتها جائحة كورونا على وقف رحلات الركاب التجارية بشكل شبه تام.
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