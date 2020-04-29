شكرا لقرائتكم خبر عن تخارج بـ 670 مليون درهم لـ «السلام البحرين» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” قال مصرف السلام البحرين في بيان لسوق دبي المالي أنه تخارج من محفظة مكونة من 7 أصول عقارية في الولايات المتحدة مقابل 182.5 مليون دولار (670 مليون درهم) مشيراً إلى أنه بذلك تجاوز قيمة التخارج المقدرة عند الاستحواذ.

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