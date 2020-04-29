شكرا لقرائتكم خبر عن «كابيتال إنتليجنس» تمنح«جي إف إتش» تصنيف «BB-» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” أعلنت مجموعة «جي إف إتش المالية» أمس أن وكالة التصنيف الائتماني الدولية «كابيتال إنتليجنس»، قد منحتها تصنيفاً طويل الأجل للعملات الأجنبية بمعدل «BB -»، مع نظرة مستقبلية سلبية. وأوضحت «جي إف إتش»، أن الوكالة أكدت تصنيفها قصير الأجل للعملات الأجنبية عند معدل «B»، وأشارت إلى أن التصنيف يأتي تماشياً مع التصنيفات السيادية التي تم تعديلها مؤخراً نظراً لظروف السوق الحالية الناشئة عن تراجع أسعار النفط ووباء كورونا. ولفتت إلى أن تقرير «كابيتال إنتليجنس» أشاد بالتقدم المستمر للأهداف الاستراتيجية الرئيسية للمجموعة في تنويع خطوط أعمالها بالإضافة للسيولة القوية للمجموعة والتوسع الكبير لأنشطة الخزانة وأسواق المال.

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