«أكسا الخليج» توسع عروض التأمين بسبب «كورونا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة أكسا الخليج، عن اتخاذها مجموعة من الإجراءات لضمان صحة ورفاهية حاملي وثائق تأمين «أكسا» في هذه الأوقات الاستثنائية، اتجاه عملاء دول مجلس التعاون الخليجي.

واستجابة للتغيرات التي طرأت مؤخراً، على طرق العمل والتي فرضت اتباع آليات جديدة لحماية الموظفين، قامت شركة أكسا بمراجعة عروض منتجاتها لتتماشى مع الأوضاع الراهنة، حيث تم تحديث شروط تأمين المسؤولية على سبيل المثال. وخلال فترة الحجر الصحي، ستقوم شركة أكسا بتقديم تغطية مجانية ضد مخاطر التوصيل للشركات، لا سيما تلك التي تواصل العمل، وتقديم خدماتها المهمة للمجتمع خلال فترة الحجر. ويأتي تطبيق ذلك بشكل خاص لدعم المجتمع والقطاعات الحيوية، مثل محال البقالة، والسوبرماركت، والصيدليات، والمطاعم. كما تم توسيع عروض تأمين تعويضات العمال لتغطية العمل من المنزل بالنسبة للعاملين في مهن غير يدوية. وإضافة إلى ذلك، ستوسع «أكسا» التغطية مجاناً لتشمل العمل من المنزل تحت بند تعويضات العمال، يشمل تأمين إصابات العمل لجميع الموظفين الإداريين الذين يطلب منهم العمل من المنزل. وسيتم تقديم هذه التغطية لجميع العملاء الحاليين، والجدد، بغض النظر عن قناة التأمين الخاصة بهم. وستسري جميع العروض المذكورة أعلاه حتى نهاية فترة الحجر الصحي، بسبب «كورونا».

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وإضافة إلى ذلك تشمل عروض «أكسا» الاستثنائية أعمال الشحن البحري للشركات، نظراً لدورها الحيوي في توصيل المنتجات الأساسية في هذه الأوقات الصعبة. وقد حددت «أكسا» السلع الرئيسية ضمن أعمال الشحن البحري، والمصنّفة كأساسيات مهمة جداً، مثل المنتجات الغذائية، والدوائية، والتي تشمل جميع أنواع الأدوية والمعدات والأجهزة الطبية، وغيرها.

كما ستقدم شركة أكسا مساهمة إضافية في إطار هذه المبادرة، تتمثل في تخفيضات على أسعار تأمين الشحنات المستوردة للسلع المختارة، (مثل الأدوية والمواد الغذائية)، للعملاء الجدد، والحاليين. وقامت الشركة أيضاً بمراجعة المبالغ المستقطعة وتحسين خدمات المطالبة للبضائع المحددة أعلاه. وأخيراً، عززت شركة أكسا خدماتها التشغيلية في منطقة الخليج، مع إعطاء الأولوية لضمان توفر الخدمة لعملائها.

وقال ريكاردو أرويو، رئيس الأعمال التجارية لتأمين الممتلكات والحوادث في «أكسا الخليج»: نعيش اليوم أوضاعاً استثنائية، وباعتبارنا شركة رائدة في مجال التأمين تضع عملاءها أولاً، كان لا بد لنا أن نساهم في تخفيف التحديات التي تواجههم. وفي الواقع، «أكسا» هي شركة التأمين الوحيدة في المنطقة التي تقدم هذه العروض لمساعدة العملاء. ويمكنني القول بكل فخر إن شركة أكسا كانت على قدر المسؤولية، وتمكنت من تأكيد مكانتها كشريك موثوق لعملائها. وستساهم مبادراتنا في توفير مستويات عالية من راحة البال للعملاء، حيث سيكونون مطمئنين لشراكتهم مع شركة تأمين رائدة تلتزم بوضع مصلحتهم في الاعتبار.