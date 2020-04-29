إعادة فتح صالات عرض ومراكز خدمة السيارات في دبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت وكالات السيارات العاملة في دبي عن إعادة افتتاح صالات العرض ومراكز الصيانة التابعة لها في الإمارة أمام العملاء والمشترين وفق جدول زمني معين.

وأكدت الوكالات أن أوقات العمل لديها تتماشى مع مواعيد برنامج التعقيم اليومي الوطني، حيث تستقبل معارض الوكالات الزبائن ما بين الساعة العاشرة صباحاً والتاسعة والنصف مساءً.وأشارت الوكالات إلى أنها تواصل استقبال العملاء في مراكز البيع والصيانة من قبل العملاء عبر الوسائل الرقمية وحجوزات الاونلاين، مؤكدة أن سلامة المجتمع وصحته تقع في الدرجة الأولى على سلم أولوياتها.

وأوضحت أنها تتخذ كافة الاجراءات الاحترازية في معارض البيع التابعة لها في كافة مناطق الدولة .