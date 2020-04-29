- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تسارع نمو مبيعات «كارفور» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت كارفور اليوم الثلاثاء إن نمو الإيرادات تسارع في الربع الأول، وهو ما يعكس مبيعات غذائية قوية في مارس/ آذار في كل أسواقها وخصوصا في السوق الفرنسي، مع بقاء الناس في المنازل بسبب إجراءات العزل المرتبطة بفيروس كورونا.
وزادت مبيعات كارفور 7.8% مقارنة مع الربع الأول من العام الماضي، متسارعة من نمو بلغ 3.1 في الربع الرابع من 2019.
وقالت أكبر شركة لتجارة التجزئة الغذائية في أوروبا من حيث المبيعات، إنها تتمسك بالمستويات المالية والتشغيلية المستهدفة في خطتها حتى العام 2022 لتعزيز المبيعات والأرباح.
وبلغت المبيعات في الربع الأول 19.445 مليار يورو (21.07 مليار دولار)، مدفوعة بأداء قوي في يناير/ كانون الثاني وفبراير /شباط ومشتريات للتخزين من الأسر في مارس/ آذار قبيل فرض إجراءات العزل المرتبطة بفيروس كورونا في كل الدول التي تعمل فيها المجموعة.
كانت هذه تفاصيل خبر تسارع نمو مبيعات «كارفور» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.