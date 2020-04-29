تسارع نمو مبيعات «كارفور»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت كارفور اليوم الثلاثاء إن نمو الإيرادات تسارع في الربع الأول، وهو ما يعكس مبيعات غذائية قوية في مارس/ آذار في كل أسواقها وخصوصا في السوق الفرنسي، مع بقاء الناس في المنازل بسبب إجراءات العزل المرتبطة بفيروس كورونا.

وزادت مبيعات كارفور 7.8% مقارنة مع الربع الأول من العام الماضي، متسارعة من نمو بلغ 3.1 في الربع الرابع من 2019.

وقالت أكبر شركة لتجارة التجزئة الغذائية في أوروبا من حيث المبيعات، إنها تتمسك بالمستويات المالية والتشغيلية المستهدفة في خطتها حتى العام 2022 لتعزيز المبيعات والأرباح.

وبلغت المبيعات في الربع الأول 19.445 مليار يورو (21.07 مليار دولار)، مدفوعة بأداء قوي في يناير/ كانون الثاني وفبراير /شباط ومشتريات للتخزين من الأسر في مارس/ آذار قبيل فرض إجراءات العزل المرتبطة بفيروس كورونا في كل الدول التي تعمل فيها المجموعة.