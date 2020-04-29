«الإغلاق الكبير» يهدد 12 ألف وظيفة في «الخطوط البريطانية»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعتزم الخطوط الجوية البريطانية «بريتش إيرويز» إلغاء ما يصل إلى 12 ألف وظيفة في إطار عملية إعادة هيكلة أُجبرت شركة الطيران على القيام بها بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد، وما بات يعرف بـ «الإغلاق الكبير» (أو «العزل الكبير»)، وفق ما أعلنت المجموعة الأم «آي.إيه.جي» الثلاثاء.

وقالت الشركة إن خططها ما زالت قيد التشاور لكن «من المرجح أن تطال غالبية موظفي بريتش إيرويز ويمكن أن تتسبب في تسريح ما يصل إلى 12 ألفاً منهم». وقالت الشركة إن عودة الطلب على السفر إلى مستويات 2019 قد تستغرق «عدة سنوات».

وخسرت أسهم مجموعة إنترناشونال إيرلاينز جروب التي تمتلك أيضا إيبيريا وفيولينج، 2.2 بالمئة في وقت أظهرت النتائج الأولية تراجع عائدات الفصل الأول بنسبة 13 بالمئة لتبلغ 4.6 مليار يورو (4.9 مليار دولار)

وسجلت النتائج التشغيلية خسائر بلغت 535 مليون يورو، مقارنة بأرباح بلغت 135 مليون العام الماضي. ومن المتوقع أن تكون نتائج الفصل الثاني أسوأ من الأول.

وقالت آي.إيه.جي إنها خفضت عدد الركاب لشهري إبريل نيسان/ و مايو أيار بنسبة 94 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وكان المدير التنفيذي لبريتش إيرويز أليكس كروز قد حذر الشهر الماضي من تداعيات الفيروس الذي شل قطاع الطيران، على الشركة.