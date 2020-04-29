24 اشتراطاً لإعادة تشغيل المرافق الفندقية في أبوظبي

أبلغت دائرة الثقافة والسياحة -أبوظبي جميع المنشآت السياحية والفندقية العاملة في الإمارة بأنه سيتم منح الموافقة على إعادة التشغيل بعد التأكد من تطبيق المتطلبات والمعايير من حيث الاشتراطات العامة والتباعد الاجتماعي وتنظيم التجمعات والإجراءات الخاصة بالموظفين.

ودعت الدائرة في تعميم لها المنشآت السياحية والفندقية بإخطارها باستكمال الإجراءات والمتطلبات.

وتتضمن الاشتراطات العامة

1- العمل من الساعة 6 صباحاً إلى 9 مساء

2- التعقيم الدوري وبالأخص النقاط التي يلمسها الزبائن

3- تعقيم دورات المياه بعد كل استخدام

4- التأكد من توفير معقمات الأيدي عند كل مدخل للمنشأة.

5- تحديد مداخل ومخارج منفصلة

6- تركيب أجهزة التعقيم والكشف الحراري على المداخل

7- الالتزام بمنع دخول أي شخص يعاني حرارة مرتفعة

8- إلزام جميع الأفراد بالكشف الحراري بمن فيهم الموظفون، والزوار والمتعهدون

9- ربط الكاميرات مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث

10- تخصيص غرفة عزل منفصلة في حال وجود أفراد من الحالات المشتبه بها

11- توفير طاقم المسعفين طوال ساعات العمل

12- إلزام جميع الزوار بارتداء الكمامات والقفازات والتقيد بها وعدم استقبال الزوار بخلاف ذلك

13- تعقيم المطاعم والمرافق بشكل دوري بما في ذلك الطاولات والأسطح والكراسي وذلك بعد كل استخدام

14- اعتماد أدوات مائدة تستخدم لمرة واحدة.

15- شددت الدائرة على أهمية تشجيع الزوار على استخدام أنظمة الدفع الإلكترونية لضمان التقليل من اللمس ونقل العدوى، مع عدم رفض الدفع النقدي وتوفير معقمات اليد عند مناطق الدفع

16- إيقاف خدمات صف السيارات وعدم توفير الخدمة للزوار.

17- في ما يتعلق باشتراطات التباعد الاجتماعي وتنظيم التجمعات، فإنها تتضمن تحديد علامات التباعد الاجتماعي وتحديدها على الأرضيات والسلالم المتحركة، مع تخصيص المصاعد لأصحاب الهمم وبسعة شخصين فقط.

18- دعت الدائرة إلى التحكم بازدحام المطعم والسماح لـ4 أشخاص كحد أقصى لكل طاولة مع اعتماد مسافة تباعد 2.5 متر بين الطاولات.

19- طالبت الدائرة بتخفيض الطاقة الاستيعابية للمرافق إلى 30% والتأكد من تخصيص مسافة مترين بين الأفراد.

20- على المرافق تخصيص لائحة عند المدخل الخاص بالمرفق لتحديد العدد الكلي المسموح به داخله.

21- الالتزام بعدم القيام بأنشطة ترفيهية داخل المرافق، والسماح للزوار بالبقاء داخل المرفق لمدة لا تزيد عن 3 ساعات

22- تعطيل جميع شاسات اللمس إن وجدت داخل المرفق.

23- فيما يتعلق بالإجراءات الخاصة بالموظفين فإنها تتضمن إجراءهم لفحص كوفيد19 قبل إعادة التشغيل على أن يتم إجراء الفحص كل أسبوعين وإعلام الدائرة بنتائج الفحوص السلبية من الفيروس ومباشرة أعمالهم.

24- إلزام الموظفين باستخدام الكمامات والقفازات واستبدالها بشكل متكرر.