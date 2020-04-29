واشنطن تدقق في اقتطاع الشركات الكبرى من «حزم الصغرى»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين الثلاثاء أن الولايات المتحدة ستدقق في قروض مدعومة حكومياً تهدف إلى إنقاذ الأعمال التجارية الصغيرة المتضررة من جراء وباء كوفيد-19 لضمان عدم اقتطاع شركات كبيرة لها.

ويعتبر برنامج حماية الرواتب ضمن خطة تحفيز قدرت بـ2,2 تريليون دولار أقرها الكونجرس أواخر الشهر الماضي للتخفيف من تأثير الوباء على الاقتصاد، وهدفت إلى إقراض الشركات التي يعمل بها أقل من 500 موظف.

لكن المبلغ الأولي البالغ 349 مليار دولار تم استنفاده في أقل من أسبوعين. كما أثارت الأنباء التي أفادت بأن شركات كبيرة مثل سلسلة مطاعم البرغر «شيك شاك» ومالكي سلسلة «روث كريس ستيك هاوسز» حصلوا على أموال من البرنامج غضباً كبيراً.

وقال منوتشين لشبكة «سي إن بي سي» إن إدارة الأعمال التجارية الصغيرة ستقوم بمراجعة القروض التي تتحول إلى هبات في حال حافظت الشركات على موظفيها أو أعادتهم إلى العمل بحلول 30 حزيران / يونيو المقبل واستخدمت ثلاثة أرباع المبلغ في دفع الرواتب.

وقال منوتشين «بالنسبة لأي قرض يزيد على مليوني دولار، ستقوم إدارة الأعمال التجارية بمراجعة كاملة لهذا القرض قبل أن يتم الإعفاء منه، لذلك سوف نتأكد من أن ما كان ينوي دافعو الضرائب فعله قد تم تحقيقه».

وأضاف أن الشركات الكبرى التي ستذكر أنها بحاجة إلى القروض يمكن أن تصبح مسؤولة جنائياً.

وتابع «البرنامج مصمم للشركات الصغيرة لا الكبرى التي لديها سيولة».

ومن شأن خطوة الإنقاذ الجديدة التي وقع عليها الرئيس دونالد ترامب الأسبوع الماضي ضخ 320 مليار دولار أخرى في برنامج حماية الرواتب، الذي تقول الحكومة إنه يحمي 30 مليون وظيفة.