شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التجارة تعلن التشكيل الجديد للمجالس التصديرية بعد 3 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - 3 أيام تفصلنا عن انتهاء شهر إبريل الجارى مع ترقب الأوساط الاقتصادية لإعلان نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة التشكيل الجديد للمجالس التصديرية الذى من المقرر أن تبدأ فترة جديدة اعتبارا من مايو المقبل لمدة 3 سنوات ، ومنحت الوزيرة التشكيل الحالى مهلة إضافية لمدة شهر بعد انتهائها مارس الماضى لكى تستطيع أن تختار الأسماء المقرر إعلانها فى التشكيل الجديد للمجالس .

وأرسلت الوزيرة خطابات لكافة المجالس التصديرية وعددهم 12 مجلسا تنص على استمرار العمل بالتشكيل الحالى لمدة شهر آخر حتى نهاية إبريل الجارى ، وذلك بعد أن انتهى القرار الوزارى رقم 10 لسنة 2020 الذى نص على مد فترة عمل المجالس التصديرية 3 أشهر اعتبارا من يناير من العام الجارى 2020 وحتى مارس.

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وتدرس نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قوائم رجال الأعمال المصدرين بكل قطاع صناعى لإعلان التشكيل الجديد للمجالس التصديرية خلال أيام ، حيث أجلت إعلان التشكيل الجديد الذى كان من المقرر تطبيقه بداية الشهر الحالى، وقررت تأجيله لمدة شهر لدراسة التعيينات الخاصة بكل مجلس تصديرى.

وصرح مصدر مسئول لـ"الخليج 365"، أن قوائم التعيينات الجديدة كانت جاهزة لدى مكتب الوزيرة طبقا لما تم اختياره من مسئولين من الوزارة سابقين خلال الفترة الماضية، وقامت الوزيرة بتغييرهم بعد التعديلات التى أجرتها للكثير من المسئولين بالوزارة، وفضلت جامع اختيار أعضاء المجالس من نفسها وفقا لدراسة دقيقة لكل قطاع تصديرى واختيار أفضل الكوادر للمرحلة المقبلة التى تستطيع القدرة على دعم الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة فى ظل الأزمات التى يمر بها العالم من انتشار فيروس كورونا المستجد .

وأضاف المصدر، أن الوزيرة تدرس بدقة أبرز المعينين بالمجالس واختيار أكثر من شخص لتوسيع دائرة الأعضاء بكل مجلس بما يهدف تحقيق كافة المصالح وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى جانب الكبيرة فى غزو الأسواق العالمية، وهو ما يعزز الصناعة والمنتجات المصرية فى منافسة مثيلتها من السلع الأخرى ، متوقعا أن يرتفع عدد المعينين بكل مجلس لأكثر من 5 أعضاء وفقا لما هو معمول به حاليا .