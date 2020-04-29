شكرا لقرائتكم خبر عن برنت يرتفع بدعم من آمال بتخفيف الإغلاقات والخام الأمريكى يهبط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت أسعار الخام الأمريكى جلسة التداول اليوم الثلاثاء منخفضة حوالى 3% بعد بيانات أظهرت ان مخزونات الخام لم ترتفع بالقدر الذى كان متوقعا بالنظر إلى نقص فى طاقة التخزين، على الرغم من تعهدات بخفض الانتاج من 1 مايو.

وتلقى الأسواق دعما من آمال بأن الطلب سيتعافى بعد أن أعلنت بعض الحكومات عن تخفيف القيود المرتبطة بفيروس كورونا.

وأنهت عقود خام القياس الأمريكى غرب تكساس الوسيط تسليم يونيو جلسة التداول منخفضة 44 سنتا، أو 3.4%، لتبلغ عند التسوية 12.34 دولار للبرميل بعد أن هوت 25% فى جلسة الاثنين.

وارتفعت عقود خام القياس العالمى مزيج برنت 47 سنتا، أو 2.3%، لتسجل عند التسوية 20.46 دولار للبرميل بعد أن سجلت خسارة بلغت 6.8% فى اليوم السابق.

وأظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكى فى وقت متأخر اليوم أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة زادت بمقدار عشرة ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في الرابع والعشرين من أبريل نيسان لتصل إلى 510 ملايين برميل بينما كانت توقعات المحللين تشير إلى زيادة قدرها 10.6 مليون برميل.

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وفي الأسبوع المنتهي في 17 أبريل نيسان، قفزت مخزونات الخام الأمريكية 15 مليون برميل إلى 518.6 مليون برميل، غير بعيدة عن أعلى مستوى لها على الإطلاق البالغ 535 مليون برميل الذي سجلته في 2017، بحسب بيانات من الحكومة الأمريكية.

وستصدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أحدث بياناتها الأسبوعية بشأن المخزونات غدا الأربعاء.