شكرا لقرائتكم خبر عن معهد البترول الأمريكي يعلن ارتفاع مخزونات النفط بحوالي 10 ملايين برميل والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن معهد البترول الأمريكي في بيانات أولية غير رسمية ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة بنحو 9.98 مليون برميل في الأسبوع الماضي، وهو ما يقترب من توقعات عند 9.8 مليون برميل.
وأوضحت البيانات انخفاض مخزون البنزين 1.1 مليون برميل بينما ارتفع مخزون المقطرات بحوالي 5.5 مليون برميل.
يأتي ذلك قبيل صدور البيانات الرسمية من جانب إدارة معلومات الطاقة التي تثر بشكل كبير في أسعار الخام.
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