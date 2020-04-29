شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تتخلى عن مكاسبها وتنهي الجلسة على انخفاض والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأمريكية في ختام جلسة الثلاثاء بعد التخلي عن المكاسب المحققة في بدايتها، وذلك رغم التفاؤل بشأن إعادة فتح الاقتصاد بشكل سريع.



وأعلنت عد ولايات أمريكية إجراءات لإعادة فتح اقتصاداتها بشكل تدريجي بهدف إنقاذ قطاعاتها المتنوعة وملايين الوظائف بها.



وسوف يعلن الاحتياطي الاتحادي يوم الأربعاء عن قراره بشان معدل الفائدة وسط توقعات واسعة النطاق بالإبقاء عليها دون تغيير.



وفي سوق الخام، انخفض سعر "ويست تكساس" بنسبة 3.4% وأغلق عند 12.34 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 13.6 دولار وأقل سعر عند 10.07 دولار.

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وصعد "برنت" بنسبة 2.3% مغلقا عند 20.46 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 21.2 دولار وأقل سعر عند 18.7 دولار.



وفي ختام الجلسة، انخفض "داو جونز" بنسبة 0.1% (ما يعادل 32 نقطة) إلى 24101 نقطة، وسجل اعلى مستوى عند 24512 نقطة وأقل مستوى عند 24031 نقطة.



وتراجع "ناسداك" بنسبة 1.4% (ما يعادل 122 نقطة) على 8607 نقاط، وسجل أعلى مستوى عند 8830 نقطة وأقل مستوى عند 8600 نقطة.



وانخفض "إس أند بي 500" بنسبة 0.5% (ما يعادل 15 نقطة) إلى 2863 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 2921 نقطة وأقل مستوى عند 2860 نقطة.