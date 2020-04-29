شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الصويا تغلق على انخفاض متأثرة بالمخاوف حيال الطلب العالمي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الصويا خلال تعاملات يوم الثلاثاء في ظل المخاوف بشان الطلب العالمي على السلعة الزراعية مع استمرار أزمة فيروس كورونا.



وأعلنت جامعة "جون هوبكينز" ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم إلى أكثر من ثلاثة ملايين حالة من بينها مليون حالة في الولايات المتحدة وحدهان في حين توفي ما يقرب من 211 ألف شخص عالمياً.

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وكشفت وزارة الزراعية الأمريكية عن أن 8% من محصول الصويا في الولايات المتحدة تم زراعته حتى الأحد الماضي، وهو ما توافق مع التوقعات.



وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:52 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 99.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 100.2 نقطة وأقل مستوى عند 99.4 نقطة.



وفي ختام جلسة الثلاثاء، انخفضت أسعار الصويا عقود تسليم يوليو/تموز بنسبة 0.5% إلى 832 دولار للبوشل، وسجلت اعلى سعر خلال التعاملات عند 8.42 دولار للبوشل، بينما سجلت أقل سعر عند 8.29 دولار.