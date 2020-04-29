شكرا لقرائتكم خبر عن تصديرى الحاصلات الزراعية: 3% من المستهلكين يحصلون على الأرز الأعلى من 12 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصطفى النجارى رئيس لجنة الأرز بالمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، أن 3% من المستهلكين تحصل على سعر الأرز بما يتراوح من 12 إلى 14 جنية للكيلو والذى يصل نسبة الكسر فيه لا تتعدى الـ 3% ، لافتا إلى أن طرح الأرز بهذة الأسعار جاء من الشركات التى وجهته لشريحة من المجتمع ضئيلة جدا لا تتعدى كما أشرنا الـ 3% من مستهلكى الأرز .

وأضاف النجارى فى تصريح خاص لـ " الخليج 365 " ، أن سياسة وزارة التموين بالتعاون مع سلاسل التجزئة للبيع للمواطنين نجحت فى توفير سعر كيلو الأرز بأسعار متدرجة ما بين 8 إلى 12 جنية للكيلو المعبأ، حيث يتم تسعير كيلو الأرز بهذة الأسعار المتدرجة وفقا لأصنافة ونسب كسر الأرز ونقاوته وتعبأته بصورة أفضل .

وأوضح رئيس لجنة الأرز بالمجلس التصديرى ، أن محصول الأرز الجديد سيتم حصاده اعتبارا من شهر سبتمبر المقبل مع وجود مخزون كافى من الأرز خلال الفترة الحالية من شهر رمضان والذى يعتبر استهلاك الأرز فيه أعلى معدلات الاستهلاك مقارنة بكافة الشهور على مستوى العام ، ولفت إلى أن لجنه الأرز تتابع الأسواق العالميه فى أسعار الأرز والكميات المنتجة منه، و يتم تقديم تقرير اسبوعي بها لكل من وزاره التجاره و الصناعه ووزارة التموين والتجارة الداخلية .

Advertisements

وكان الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي أكد على أن الشحنات التي تصدّرها مصر إلى أي دولة تكون من خلال شهادة زراعية صادرة من الحجر الزراعي مدوّن عليها اسم الدولة «بلد المنشأ»، وهي غير قابلة للتزوير، مكتوب بها بلد المنشأ «جمهورية مصر العربية»، والدولة المستقبلة للمنتج.

وأضاف العطار أن منتجات مصر الزراعية ذات جودة عالية حيث تصدر مصر أكثر من 5 ملايين طن منتجات زراعية لكل دول العالم سنوياً ، وبلغ إجمالي الصادرات منذ بداية العام نحو 2.2 مليون طن صادرات زراعية لدول العالم، إذ لم تتوقف مصر عن التصدير رغم أزمة كورونا.

وأكد رئيس الحجر الزراعي أن الدول العالمية الكبرى تستورد منتجات زراعية من مصر، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وروسيا ونيوزيلندا واستراليا وغيرها.