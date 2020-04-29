شكرا لقرائتكم خبر عن "فورد" تعلن تسجيل خسائر اعلى من التوقعات بسبب فيروس "كورونا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت "فورد موتور" تسجيل خسائر فصلية أعلى من توقعات المحللين في الربع السنوي الأول بسبب فيروس كورونا وأضراره على مبيعات السيارات.



وكشفت الشركة الأمريكية عن خسائر بملياري دولار (ما يعادل 50 سنتا للسهم) في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بتحقيق أرباح بحوالي 1.1 مليار دولار (ما يعادل 29 سنتا للسهم) في نفس الفترة من العام الماضي.



وبلغت الخسائر المعدلة للشركة باستثناء بعض البنود 23 سنتا للسهم، وهو ما تجاوز توقعات بخسائر معدلة عند ثمانية سنتا للسهم.

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أما المبيعات، فقد هبطت بنسبة 15% إلى 34.3 مليار دولار في الربع الأول، وذلك مقارنة بمبيعات قدرها 40.3 مليار دولار في نفس الفترة قبل عام وتوقعات عند 34.7 مليار دولار.



وتجدر الإشارة إلى أن الشركة الألأمريكية قد حذرت في وقت سابق هذا العام من تضرر مبيعاتها بشكل كبير جراء فيروس "كورونا" وأضراره على صناعة السيارات بوجه عام.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سهم "فورد" بنسبة 4% وأغلق جلسة الثلاثاء عند 5.38 دولار، وسجل أعلى سعر عند 5.54 دولار بينما سجل أقل سعر عند 5.22 دولار.