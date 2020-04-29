شكرا لقرائتكم خبر عن مالكة "جوجل" تحقق إيرادات قوية في الربع السنوي الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت "ألفابت" مالكة "جوجل" و"يوتيوب" نتائج أعمالها الفصلية في الربع السنوي الأول حيث حققت إيرادات قوية لكنها سجلت تراجعاً في الأرباح بسبب فيروس "كورونا".



وبلغت أرباح "ألفابت" 6.84 مليار دولار (ما يعادل 9.87 دولار للسهم) خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري مقارنة بأرباح عند 6.66 مليار دولار (ما يعادل 9.50 دولار للسهم)، وهو ما يعد دون توقعات محللين عند 10.71 دولار للسهم.



أما إيرادات "ألفابت"، فقد قفزت إلى 41.16 مليار دولار متجاوزة توقعات عند 40.29 مليار دولار في الربع الأول.

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وفي تفاصيل البيانات، بلغت إيرادات الشركة من "جوجل" 33.79 مليار دولار بينما ارتفعت إيراداتها من "يوتيوب" إلى 4.04 مليار دولار، وذلك خلال الربع الأول من هذا العام.



وصعدت أيضا إيرادات "جوجل كلاود" للحوسبة السحابية إلى 2.78 مليار دولار من 1.83 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الماضي.



هذا، وقد انخفض سهم "ألفابت" بنسبة 3% إلى 1232.5 دولار، وسجل أعلى سعر عند 1284.7 دولار وأقل سعر عند 1230.3 دولار.