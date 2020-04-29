شكرا لقرائتكم خبر عن عقود الفضة تنهي التعاملات على استقرار سلبي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار الفضة على نحو طفيف خلال تعاملات اليوم الثلاثاء على الرغم من انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وذلك وسط ترقب لقرار الاحتياطي الاتحادي.



وأكد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" اليوم على أن المزيد من الولايات تعمل على إجراءات لإعادة فتح اقتصاداتها بشكل سريع وآمن.

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ومن المنتظر الأربعاء إعلان الاحتتياطي الاتحادي عن قرار الفائدة، ويرى محللون بأن البنك المركزي سوف يبقي على الفائدة عند 0.25% دون تغيير وسط تقييم مستمر للتطورات حيال فيروس "كورونا".



وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:54 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 99.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 100.2 نقطة وأقل مستوى عند 99.4 نقطة.



وفي ختام الجلسة، انخفضت أسعار الفضة عقود تسليم يوليو/تموز بنسبة تقل عن 0.1% أو ما يعادل 1.3 سنت فقط إلى 15.328 دولار للأوقية، وسجل المعدن أعلى سعر اليوم عند 15.505 دولار بينما سجل أقل سعر عند 15.085 دولار.