الاقتصاد

بورصة وول ستريت تهبط مع تحول المستثمرين من النمو إلى أسهم القيمة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت المؤشرات الرئيسية لبورصة وول ستريت اليوم الثلاثاء مع نزوع المستثمرين إلى بيع أسهم النمو التى تقود السوق، رغم أن تحولا إلى الأسهم المرتبطة بالدورات الاقتصادية قد يشير إلى آمال بتعاف اقتصادى مع بدء ولايات أمريكية تخفيف القيود المفروضة لوقف انتشار فيروس .

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول منخفضا 31.89 نقطة، أو 0.13%، إلى 24101.89 نقطة بينما نزل المؤشر ستاندرد اند بوزر500 الأوسع نطاقا 15.09 نقطة، أو 0.52%، ليغلق عند 2863.39 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضا 122.43 نقطة، أو 1.4%، إلى 8607.73 نقطة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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