شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة وول ستريت تهبط مع تحول المستثمرين من النمو إلى أسهم القيمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت المؤشرات الرئيسية لبورصة وول ستريت اليوم الثلاثاء مع نزوع المستثمرين إلى بيع أسهم النمو التى تقود السوق، رغم أن تحولا إلى الأسهم المرتبطة بالدورات الاقتصادية قد يشير إلى آمال بتعاف اقتصادى مع بدء ولايات أمريكية تخفيف القيود المفروضة لوقف انتشار فيروس كورونا.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول منخفضا 31.89 نقطة، أو 0.13%، إلى 24101.89 نقطة بينما نزل المؤشر ستاندرد اند بوزر500 الأوسع نطاقا 15.09 نقطة، أو 0.52%، ليغلق عند 2863.39 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضا 122.43 نقطة، أو 1.4%، إلى 8607.73 نقطة.

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