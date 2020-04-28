شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الأحد 28-4-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 28-4-2020، وجاءت أبرزها إنهاء مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم، منتصف جلسات الأسبوع، مدفوعة بعلميات شراء من المتعاملين المصريين، وسط أحجام تداول مرتفعة، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 4.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 568.723 مليار جنيه.





البورصة تربح 4 مليارات جنيهعاود اللون الأخضر ليكسو مؤشرات البورصة المصرية مرة ثانية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، مدفوعة بعلميات شراء من المتعاملين المصريين، وسط أحجام تداول مرتفعة، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 4.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 568.723 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 374.2 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 36.8 ألف عملية لعدد 178 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 79.77% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 14.85%، والعرب على 5.38% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 29.39% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 70.60%.

ومال صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 8.4 مليون جنيه، 3 مليون جنيه، 104 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 36 مليون جنيه، 1.2 مليون جنيه، 78.1 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 10415 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2% ليغلق عند مستوى 1623 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 12239 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 4000 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.25% ليغلق عند مستوى 1202 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 1124 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 708 نقطة.

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وصعدت أسهم 110 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 36 شركة، ولم تتغير مستويات 32 شركة.



عامر جروبرفع المستثمر إبراهيم إبراهيم الصعيدى، مساهمته بشركة عامر جروب القابضة من 10.455% إلى 13.378% خلال الربع الأول، وذلك بحسب إفصاح هيكل المساهمين الذين يملكون 5% فأكثر، وضم كلا من LANTESS INTERNATIONAL LIMITED بحصة 7.495%، وSol Global Holding Limited بحصة 33.341%، amr wakf بحصة 9.984%، ليصل الإجمالى 64.198%. عامر جروبرفع المستثمر إبراهيم إبراهيم الصعيدى، مساهمته بشركة عامر جروب القابضة من 10.455% إلى 13.378% خلال الربع الأول، وذلك بحسب إفصاح هيكل المساهمين الذين يملكون 5% فأكثر، وضم كلا من LANTESS INTERNATIONAL LIMITED بحصة 7.495%، وSol Global Holding Limited بحصة 33.341%، amr wakf بحصة 9.984%، ليصل الإجمالى 64.198%.

مدحت خليلأعلنت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، المملوكة لرجل الأعمال مدحت خليل، أنها تلقت عدة عروض اهتمام من عدة مستثمرين أجانب ومحليين من مؤسسات استثمار مباشر من ذوى الملاءة المالية العالية، وذلك لسعيهم إما لضخ استثمارات جديدة أو الاستحواذ الجزئى أو الكلى على شركة بريق لتقنيات الصناعات المتطورة، إحدى الشركات التابعة لتسريع عملية النمو، وزيادة حجم أعمال الشركة، أو إمكانية الاستحواذ على حصة حاكمة بالشركة. مدحت خليلأعلنت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، المملوكة لرجل الأعمال مدحت خليل، أنها تلقت عدة عروض اهتمام من عدة مستثمرين أجانب ومحليين من مؤسسات استثمار مباشر من ذوى الملاءة المالية العالية، وذلك لسعيهم إما لضخ استثمارات جديدة أو الاستحواذ الجزئى أو الكلى على شركة بريق لتقنيات الصناعات المتطورة، إحدى الشركات التابعة لتسريع عملية النمو، وزيادة حجم أعمال الشركة، أو إمكانية الاستحواذ على حصة حاكمة بالشركة.

وأضافت "راية"، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، أن مجلس إدارة شركة راية لم يقم بدراسة واعتماد الأمر لحين تلقى عروض استثمار أو شراء ملزمة من قبل هؤلاء المستثمرين، والتى تستدعى حينها عقد مجلس إدارة على نحو طارئ للنظر فى تلك العروض.





النساجون الشرقيون للسجادأعلنت شركة النساجون الشرقيون للسجاد، المملوكة لرجل الأعمال محمد فريد خميس، عن تحويل مبالغ من صندوق دعم الصادرات إلى الشركات التابعة، حيث تم تحويل مبلغ 42.9 مليون جنيه لصالح النساجون الشرقيون إنترناشونال، ومبلغ 3.88 مليون جنيه لصالح شركة إفكو.

بلتون

قالت شركة بلتون المالية القابضة، إنه من المتوقع تنفيذ صفقة بيع شركة ارباخ جرايسون التابعة لها إلى مجموعة من المستثمرين، خلال 3 شهور مع الأخذ فى الاعتبار عدم وجود متغيرات توثر على ذلك فى ظل الظروف الراهنة، مضيفة أنها لا تستطع تحديد القيمة المتوقعة للصفقة، وذلك لأن عملية البيع لم يتم الانتهاء منها بعد وبناء على ذلك لم يتم الوصول إلى قيمة نهائية للصفقة، وسوف يتم الإعلان عنها فور الانتهاء من جميع الإجراءات المطلوبة.