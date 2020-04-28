شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يهبط لأدنى مستوى في أسبوع، متأثرا بمكاسب الأسهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انخفضت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى فى أسبوع اليوم الثلاثاء مع تحرك المستثمرين نحو الأصول العالية المخاطر بتشجيع من بوادر على تخفيف إجراءات العزل العام الرامية لإحتواء جائحة فيروس كورونا.

وتراجع الذهب فى المعاملات الفورية 0.54% إلى 1704.90 دولار للأوقية (الأونصة) فى أواخر جلسة التداول، بعد أن هبط بما يصل إلى 1.4% فى وقت سابق من الجسة.

وانخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.3 بالمئة لتسجل عند التسوية 1722.20 دولار للأوقية.

وأعلنت بعض الدول، ومن بينها إيطاليا ونيوزيلندا، عن تخفيف إجراءات العزل العام وبدا أن المزيد من المناطق فى الولايات المتحدة تتأهب لاستئناف الأنشطة.

لكن رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون قال إن من الخطر جدا تخفيف إجراءات العزل العام الصارمة خوفا من موجة ثانية مميتة من التفشى.

وأدى إغلاق الشركات لأن يتقدم عدد قياسى بلغ 26.5 مليون أمريكى بطلبات للحصول على إعانة البطالة منذ منتصف مارس ومن المرجح أن يدفع ذلك معدل البطالة إلى 16% أو أعلى من ذلك فى التقرير القادم.

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وارتفعت معظم الأسهم الآسيوية بينما تراجعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية فى تعاملات متقلبة مع انخفاض أسعار النفط مما فاق فى أثره التفاؤل بشأن إعادة فتح اقتصادات بعينها.

ومقابل منافسين رئيسيين، ارتفع الدولار، مما يزيد تكلفة الذهب على المستثمرين حائزى العملات الأخرى.

ومن المتوقع أن يعقد مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكى) والبنك المركزى الأوروبى اجتماعيهما بشأن السياسات هذا الأسبوع، عقب اجتماع بنك اليابان المركزى الذى مدد التحفيز النقدى أمس الاثنين وتعهد بشراء قيمة لم يحددها من السندات لإبقاء تكاليف الاقتراض منخفضة.

ويميل الذهب للاستفادة من إجراءات التحفيز واسعة النطاق إذ أنه يعتبر فى العادة تحوطا فى مواجهة التضخم وعدم استقرار العملة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاديوم 1% إلى 1906.10 دولار للأوقية بينما صعد البلاتين 1.2% إلى 766.74 دولار للأوقية. وهبطت الفضة 1.3% الى 15.07 دولار للأوقية.