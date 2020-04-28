شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 28 - 4 -2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 28 -4 -2020.





إيقاف تداول 18 شركةقررت إدارة البورصة المصرية، خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، إيقاف تداول أسهم 18 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال5%.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهم سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، مصر الوطنية للصلب-عتاقة، العربية لحليج الأقطان، العربية للمحابس، أوراسكوم للتنمية مصر، العربية المتحدة للشحن والتفريغ، الاستثمار العقارى العربى، القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، رمكو لإنشاء القرى السياحية، العامة لمنتجات الخزف والصينى، مصر لصناعة الكيماويات، مصر للأسمنت قنا، الحديد والصلب المصرية، المصرية للاتصالات، الشمس للإسكان والتعمير، الألومنيوم العربية، العالمية للاستثمار والتنمية، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية.



البورصة تربح 4 مليارات جنيهعاود اللون الأخضر ليكسو مؤشرات البورصة المصرية مرة ثانية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، مدفوعة بعلميات شراء من المتعاملين المصريين، وسط أحجام تداول مرتفعة، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 4.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 568.723 مليار جنيه. البورصة تربح 4 مليارات جنيهعاود اللون الأخضر ليكسو مؤشرات البورصة المصرية مرة ثانية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، مدفوعة بعلميات شراء من المتعاملين المصريين، وسط أحجام تداول مرتفعة، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 4.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 568.723 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 374.2 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 36.8 ألف عملية لعدد 178 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 79.77% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 14.85%، والعرب على 5.38% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 29.39% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 70.60%.

ومال صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 8.4 مليون جنيه، 3 مليون جنيه، 104 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 36 مليون جنيه، 1.2 مليون جنيه، 78.1 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 10415 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2% ليغلق عند مستوى 1623 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 12239 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 4000 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.25% ليغلق عند مستوى 1202 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 1124 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 708 نقطة.

وصعدت أسهم 110 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 36 شركة، ولم تتغير مستويات 32 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة: - مصر الوطنية للصلب-عتاقة بسعر إغلاق 0.648 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 12.89%

- العربية المتحدة للشحن والتفريغ بسعر إغلاق 0.550 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.48%

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- القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية بسعر إغلاق 12.540 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.10%

- مصر لصناعة الكيماويات بسعر إغلاق 5.300 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.51%

- الشمس للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 3.020 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.47%



وضمت الأسهم المتراجعة: وضمت الأسهم المتراجعة:

- المصرية لخدمات النقل (إيجيترانس) بسعر إغلاق 7.330 جنيه بنسبة تراجع بلغت 11.37%

- بنك كريدى أجريكول-مصر بسعر إغلاق 27.870 جنيه بنسبة تراجع بلغت 10.15%

- العالمية للاستثمار والتنمية بسعر إغلاق 10 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.75%

- السويدى إليكتريك بسعر إغلاق 9.090 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.02%

- المجموعة المصرية العقارية بسعر إغلاق 3.270 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.66%