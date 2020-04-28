شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى المصرى يصدر شهادة استثمار جديدة بفائدة 14% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن البنك الأهلى المصرى، أنه استكمالا لمسيرة التعاون المثمرة مع بنك الاستثمار القومى لدعم الاقتصاد القومى، فقد تقرر اعتباراً من الأربعاء الموافق 29/4/2020 إصدار شهادة استثمار جديدة مجموعة (ب) ومدتها عامين تصدر للأشخاص الطبيعيين بعائد سنوى يبلغ 14% ويصرف كل ثلاثة شهور. وتم استحداث شهادة جديدة تصدر فقط للهيئات الاعتبارية تحت مسمى "شهادات استثمار مجموعة (د)" ومدتها ثلاث سنوات بعائد سنوى يبلغ 11.25% ويصرف كل ثلاثة شهور. Advertisements وتقرر زيادة العائد على شهادات الاستثمار مجموعة (ب) ومدتها ثلاثة سنوات للأشخاص الطبيعيين والذى كان يبلغ12% ليصبح 12.5% سنويا ويصرف كل ثلاثة شهور. جدير بالذكر أنه يمكن للعملاء للأفراد استخدام كافة التطبيقات الالكترونية والخدمات الرقمية التى يتيحها البنك الأهلى المصرى لعملائه ويحدثها بشكل مستمر وهى الأهلى نت والأهلى موبيل لشراء تلك الشهادات وغيرها من أنواع الشهادات المختلفة وذلك تماشيا مع معايير السلامة وتقليل الزحام على فروع البنك وحفاظاً على الصحة العامة لأهل مصر.

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