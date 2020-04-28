شكرا لقرائتكم خبر عن "تاون جاس": عزل المخالطين لمصاب كورونا وتعقيم وتطهير مقر الوراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتخذت الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعى للمدن - تاون جاس – كافة إجراءات الوقاية وتوفير الاحتياجات اللازمة لتطهير المبانى ومقرات ومكاتب الشركة وذلك فى إطار خطة وزارة البترول والثروة المعدنية لمواجهة وباء كورونا " كوفيد19 ".

أوضحت الشركة، أنه تم توزيع 60 ألف "ماسك للوجه – جوانتى لليد" على العاملين، كما تم توفير 40 برميل سعة 200 لتر من مطهرات الكحول الايثيلى لتعقيم وتطهير المكاتب والمبانى الشركة الإدارية، بالإضافة إلى مطهرات Germaxon من الشركات الشقيقة لاستخدام الأفراد .

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وشددت الشركة، أن اكتشاف الحالة المصابة بفيروس كورونا بمقر الشركة بالوراق جاء نتيجة تشديد الإجراءات الاحترازية على العاملين وقياس درجة حراراتهم ومتابعة أى تغيرات صحية تطرأ عليهم، والتى بينت ارتفاع ملحوظ فى درجة حراراته المصاب، والتى تعد أحد أهم أعراض الفيروس المستجد، وتم التوجه به إلى مستشفى حميات العباسية والتى أكدت إيجابية الحالة وتم عزله عالفور، وعليه تم تعقيم وتطهير المبنى بالكامل وتوجيه المخالطين له وعددهم 10 أفراد بالعزل المنزلى .

وأكدت الشركة، العمل يسير بشكل منتظم بمقر الشركة، مع اتخاذ كافة التدابير الوقاية طبقا لتعليمات وزارة الصحة، ويتم التطهير والتعقيم مرتين يوميًا كإجراء اعتيادى، بالإضافة لإعلان رقم للطوارئ الصحية بالشركة للتواصل عند الشعور بأى أعراض للأنفلونزا، مشيرة إلى أنها تتابع حالة المخالطين يوميا وهم يتمتعون بكامل العافية، وكذلك الحالة المصابة فى تحسن مستمر .