شكرا لقرائتكم خبر عن " البحرين" الخاسر الوحيد ببورصات الخليج..و"دبى" تربح 800 مليون درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت بورصات الخليج، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ واصلت بورصة دبى ارتفاعها للجلسة الثالثة على التوالى، وربح رأس المال السوقى 800 مليون درهم، وقفز المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بنسبة 0.84% رابحاً 57.02 نقطة ليغلق عند مستوى 6884.82 نقطة، كما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت للجلسة الثانية، فيما هبطت بورصة البحرين وحيدة.

بورصة دبىارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.58% رابحاً 11.58 نقطة ليغلق عند مستوى 1997.67 نقطة، مدفوعا بصعود سهم شركة إعمار العقارية. بورصة دبىارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.58% رابحاً 11.58 نقطة ليغلق عند مستوى 1997.67 نقطة، مدفوعا بصعود سهم شركة إعمار العقارية.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 458.3 مليون سهم محققة ما قيمته 367.5 مليون درهم من خلال تنفيذ 7362 صفقة لعدد 33 سهما، وارتفع 21 سهما، فيما انخفضت 10 أسهم، واستقر سهمين.

وارتفعت 3 قطاعات ببورصة دبى، على رأسها قطاع العقارات بنسبة 1.91%، أعقبه قطاع الاستثمار بنسبة 1.32%، تلاه قطاع السلع بنسبة 1.19%، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 1.70%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.20%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.14%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.13%.

وتصدرت قائمة الأسهم المرتفعة سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 6.71%، ثم سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 6.71%، وتصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة عمان للتأمين بنسبة 4.76%، ثم سهم شركة دبى الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 2.72%.





بورصة البحرينتحول المؤشر العام لسوق البحرين المالى، للتراجع بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.07% خاسراً 0.92 نقطة ليغلق عند مستوى 1307.86 نقطة، بضغوط هبوط قطاعى الصناعة والخدمات.

وبلغ حجم التداول ببورصة البحرين بختام التعاملات، 2.7 مليون سهم بقيمة 456.3 ألف دينار بحرينى.

وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع الصناعة بنسبة انخفاض 15.71% بضغوط هبوط سهم شركة المنيوم البحرين-البا بنسبة 2.9%، ثم قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 2.11% بضغوط هبوط سهم شركة عقارات السيف بنسبة 2.25%.

فيما ارتفع قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 2.4% مدفوعا بصعود سهم مصرف السلام البحرين بنسبة 4.69%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 2.12% مدفوعا بصعود سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 2.58%، المؤسسة العربية المصرفية بنسبة 0.31%.

Advertisements بورصة الكويت أنهت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات مدفوعة بصعود 7 قطاعات. بورصة الكويت أنهت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات مدفوعة بصعود 7 قطاعات.

وصعد مؤشر السوق العام بنسبة 1.19% رابحاً 56.94 نقطة ليغلق عند مستوى 4847.01 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 1.07% رابحاً 54.99 نقطة ليغلق عند مستوى 5209.58 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 1.5% رابحاً 61.06 نقطة ليغلق عند مستوى 4134.41 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسى 50 بنسبة 1.51%، رابحاً 60.49 نقطة ليغلق عند مستوى 4079.41 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 226.1 مليون سهم بقيمة 39.2 مليون دينار كويتى عبر 7967 صفقة.

وارتفعت 7 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع الخدمات المالية بنسبة 3.03%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 2.13%، تلاه قطاع العقار بنسبة 1.29%، ثم قطاعى الاتصالات والبنوك بنسبة 1.02%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.49%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.23%، فيما تراجع قطاع النفط والغاز بنسبة 2.98%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.81%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.33%.

وجاء سهم "شركة نور للاستثمار المالى" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 24.72%، تليه الشركة القابضة المصرية الكويتية بنسبة 9.52%، ثم شركة أعيان العقارية بنسبة 8.89%، فيما تصدر سهم "الشركة الخليجية للاستثمار البترولى" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 11.89% ثم شركة مبرد القابضة بنسبة 6.98%، ثم الشركة الوطنية للخدمات البترولية بنسبة 5%.

بورصة السعوديةارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.84% رابحاً 57.02 نقطة ليغلق عند مستوى 6884.82 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 7.45% خاسراً 554.36 نقطة ليغلق عند مستوى 6885.79 نقطة. بورصة السعوديةارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.84% رابحاً 57.02 نقطة ليغلق عند مستوى 6884.82 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 7.45% خاسراً 554.36 نقطة ليغلق عند مستوى 6885.79 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات، 233.9 مليون سهم بقيمة 4.6 مليار ريال، وارتفع 126 سهماً، فيما تراجع 50 سهماً.

وارتفع 14 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 2.46%، أعقبه قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.90%، تلاه قطاع النقل بنسبة 1.69%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.64%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.56%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.51%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.22%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.09%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.76%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.75%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.57%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.38%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.19%، فيما تراجع قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.43%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.41%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.24%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.23%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.20%.

وجاء سهم "الصناعات الكهربائية"، على رأس القائمة الخضراء بنسبة نمو 7.25%، ثم سهم "ميدغلف للتأمين" بنسبة 6.70%، ثم سهم "ساب للتكافل" بنسبة 6.59%، فيما جاء سهم "أمانة للتأمين" على رأس القائمة الحمراء بنسبة انخفاض 8.52%، ثم سهم "عناية" بنسبة 5.19%، ثم سهم "ريدان" بنسبة 3.64%.