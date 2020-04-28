شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات: صرف معاشات مايو عبر 4600 منفذ على مستوى الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لليوم السابع، إن صرف المعاشات عبر الهيئة القومية للبريد سيتم عبر 600 مدرسة و 4 آلاف مكتب بريد علي مستوى الجمهورية، وسط إجراءات وقائية واحترازية خلال جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ويتم بدء الصرف من 1 مايو عبر ATM ومن 2 مايو عبر المكاتب حيث يتم تقسيم المستحقين على أيام متفرقة للحد من التكدسات.

وأكد الوزير فى تصريحات خاصة لليوم السابع، على وضع إجراءات احترازية تتعلق بتوفير مقاعد داخل المدارس بمسافات متباعدة للمستحقين دون تكدس أو ازدحام و يتم صرف المعاشات دون عناء، أما مكاتب البريد يتم توفير مسافات آمنة ومقاعد خارج المكاتب.

وكان مسئول بالهيئة القومية للبريد، قد كشف تفاصيل صرف المعاشات من مكاتب الهيئة علي مستوى الجمهورية للمستحقين لشهر مايو المقبل، حيث سيتم صرف المعاشات علي 10 أيام وفقا لآلية وزارة التضامن الاجتماعى الخاصة بتقسيم أصحاب المعاشات على أيام متفرقة للحد من التكدسات اثناء صرف المعاشات، ويتم صرف المعاشات من مراكز الخدمات البريدية وعددا من المدارس على مستوى الجمهورية من الساعة 9 صباحا وحتى ال4 عصرا.

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وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن الصرف متاح لجميع فئات صرف المعاشات ابتداء من الجمعة عبر ماكينات الصرف الآلى ATM على مستوى الجمهورية.

وكشف المصدر أنه سيتم صرف المعاشات عبر مكاتب الهيئة ابتداء من السبت والأحد 2 و3 مايو القادم لأصحاب المعاشات الأقل من 1000 جنيه، والإثنين والثلاثاء 4 و5 مايو لأصحاب المعاشات الأقل من 2000 جنيه، والأربعاء والخميس 6 و 7 مايو لأصحاب المعاشات الأقل من 3000 جنيه والسبت والأحد 8 و10 مايو للمعاشات الأكثر من 3000 جنيه، أما صرف المعاشات المحولة على البنوك يوم الأحد الموافق 3 مايو المقبل.

ويتم صرف المعاشات وسط إجراءات الاحترازية تهدف إلى الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ودون ازدحام أو تكدس وذلك وفقا لخطة تم وضعها لتسهيل عملية الصرف عبر منافذ البريد مع مراعاة كافة إجراءات السلامة لضمان الوقاية من انتشار العدوى.