شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنسبة 0.84% بجلسة منتصف الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.84% رابحاً 57.02 نقطة ليغلق عند مستوى 6884.82 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 7.45% خاسراً 554.36 نقطة ليغلق عند مستوى 6885.79 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات، 233.9 مليون سهم بقيمة 4.6 مليار ريال، وارتفع 126 سهماً، فيما تراجع 50 سهماً.

وارتفع 14 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 2.46%، أعقبه قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.90%، تلاه قطاع النقل بنسبة 1.69%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.64%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.56%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.51%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.22%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.09%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.76%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.75%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.57%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.38%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.19%، فيما تراجع قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.43%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.41%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.24%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.23%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.20%.

Advertisements

وجاء سهم "الصناعات الكهربائية"، على رأس القائمة الخضراء بنسبة نمو 7.25%، ثم سهم "ميدغلف للتأمين" بنسبة 6.70%، ثم سهم "ساب للتكافل" بنسبة 6.59%، فيما جاء سهم "أمانة للتأمين" على رأس القائمة الحمراء بنسبة انخفاض 8.52%، ثم سهم "عناية" بنسبة 5.19%، ثم سهم "ريدان" بنسبة 3.64%.

وفى سياق آخر أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)، عن تطبيق الزيادة فى القيمة الإجمالية لإصدارات صكوك الحكومة السعودية بالريال 15 فبراير و7 يناير على حساب المركز للمساهمين المستحقين اليوم الثلاثاء الموافق 28 إبريل.

فيما أعلنت شركة هيئة السوق المالية السعودية، عن الموافقة على طلب شركة سمو العقارية، تخفيض عدد أسهمها للطرح في السوق الموازية إلى 1.25 مليون سهم تمثل 5% من رأس مال الشركة، يجب على المستثمرين المؤهلين الراغبين في شراء الأسهم المطروحة تحري ودراسة المعلومات المفصح عنها في نشرة الإصدار التكميلية.