شكرا لقرائتكم خبر عن نيسان تخفض توقعات أرباح العام وتتوقع خسائر تشغيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شركة نيسان موتور، اليوم الثلاثاء، إنها تتوقع تسجيل أول خسارة تشغيلية منذ 11 عاما حيث تكافح الشركة اليابانية للتعافي من تراجع مبيعات السيارات بفعل تأثر الطلب جراء تفشي فيروس كورونا.

وقالت ثانى أكبر شركة لصناعة السيارات فى اليابان فى بيان إنها تتوقع خسائر تشغيلية تُقدر بنحو 45 مليار ين (419.7 مليون دولار) انخفاضا من أرباح تشغيلية بقيمة 54 مليار ين في توقعات سابقة للشركة في فبرابر.

وتتوقع الشركة تكبد صافي خسارة بقيمة 95 مليار ين مقارنة مع توقعات سابقة لربح بقيمة 65 مليار ين.

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وتتجه نيسان صوب أسوأ أداء مالي منذ الأزمة المالية العالمية في 2008 عندما حققت حينها خسائر تشغيل قيمتها 137.9 مليار ين.

وقالت الشركة في بيان "استمر تدهور أداء الشركة بسبب جائحة كوفيد-19 بشكل أساسي" مضيفة أنها سترجئ إعلان نتائجها المالية السنوية وخطة إعادة هيكلة إلى 28 مايو ، وكان الموعد الأصلي في منتصف مايو.

وأعلنت الشركة اليوم الثلاثاء انخفاض مبيعات السيارات عالميا 43 بالمئة في مارس على أساس سنوي، مما نتج عنه بيع 4.8 مليون وحدة في السنة المنتهية في مارس في أسوأ أداء للمبيعات منذ 2011.