شكرا لقرائتكم خبر عن الين الياباني يرتفع رغم صدور بيانات اقتصادية سلبية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الين الياباني خلال تعاملات اليوم الثلاثاء أمام أغلب العملات الرئيسية على الرغم من صدور بيانات حكومية ضعيفة بشأن سوق العمل في اليابان.



وأقبل المستثمرون على العملة اليابانية كإحدى الملاذات الآمنة في ظل استمرار أزمة فيروس كورونا الذي حصد أرواح أكثر من 210 آلاف شخص وأصاب ما يتجاوز ثلاثة ملايين شخص على مستوى العالم.



وكشفت بيانات حكومية يابانية عن أن معدل البطالة في البلاد ارتفع إلى 2.5% من 2.4%، وهي قراءة وافقت التوقعات بشكل كبير، في حين انخفض مؤشر أسعار المستهلكين على غير المتوقع بنسبة 0.1%.

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وسوف تتجه أنظار الأسواق غدا نحو قرار الاحتياطي الاتحادي بشأن معدل الفائدة، ومن المتوقع الإبقاء على الفائدة عند 0.25% دون تغيير.



ويحاول البنك المركزي الأمريكي وغيره من البنوك المركزية تقييم التطورات والأضرار المحتملة جراء أزمة كوررونا.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض الدولار الأمريكي أمام الين الياباني بحلول الساعة 19:45 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 106.8، وسجل أعلى سعر عند 107.3 وأقل سعر عند 106.5.