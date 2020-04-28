شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تغلق على انخفاض في انتظار قرار البنك المركزي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات الثلاثاء للجلسة الثالثة على التوالي، وذلك رغم انخفاض الدولار أمام معظم العملات الرئيسية ووسط ترقب لقرار الاحتياطي الاتحادي.



وتجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس "كورونا" في الولايات المتحدة حاجز المليون حالة، بينما توفي في البلاد اكثر من 57 ألفاً.

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ومن المنتظر الأربعاء إعلان البنك المركزي الأمريكي عن قراره بخصوص معدل الفائدة، وتشير التوقعات على نحو واسع النطاق إلى تثبيتها عند 0.25% دون تغيير لفترة من الوقت إلى حين وضوح الرؤية بشكل أكبر بشأن فيروس "كورونا" وتأثيره على الاقتصاد.



وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:51 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 99.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 100.2 نقطة وأقل مستوى عند 99.4 نقطة.



وفي ختام الجلسة، انخفضت أسعار الذهب عقود تسليم يونيو/حزيران بنسبة 0.1% إلى 1722.2 دولار للأوقية، وسجل المعدن النفيس أعلى سعر اليوم عند 1731.9 دولار بينما سجل أقل سعر عند 1704.1 دولار.